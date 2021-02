V Rusku byly zatčeny tisíce lidí. Chevron a ExxonMobil jednaly o sloučení | E15.cz

Moskva zavřela metro, Putinova popularita klesá

V Rusku o víkendu pokračovaly masové nepovolené protesty proti věznění opozičního vůdce Alexeje Navalného. Během víkendu bylo v zemi zadrženo více než pět tisíc osob. Je mezi nimi i Navalného manželka Julija. Moskevské úřady uzavřely kvůli demonstracím metro a přístup do centra města.

Agentura Bloomberg si všímá, že popularita prezidenta Vladimira Putina u ruské veřejnosti klesla na konci ledna na 53 procent, tedy vůbec nejníže od roku 2013. Navalnyj je držen ve vazbě od té doby, co se před více než dvěma týdny vrátil do Ruska z Německa, kde se léčil z následků otravy. Opoziční předák obviňuje Putina a politické špičky v Moskvě, že se jej pokusili zavraždit, což Kreml popírá.

Ruské a čínské vakcíny v EU

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn by se nebránil použití ruských a čínských očkovacích látek proti koronaviru na území Evropské unie. „Pokud jsou bezpečné a efektivní, mohou nám pomoci překonat pandemii bez ohledu na zemi, kde se vyrábějí,“ uvedl politik v neděli v rozhovoru pro německé noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zároveň zdůraznil, že všechny preparáty musí nejprve schválit Evropská léková agentura. Výrobci ruské vakcíny Sputnik V si již podali žádost o registraci v Evropské unii. Maďarsko si od nich minulý týden nakoupilo dva miliony dávek a schválilo rovněž vakcínu od čínské farmaceutické společnosti Sinopharm.

Nejhorší letošní týden pro akcie

Akciové burzy ve Spojených státech i v západní Evropě mají za sebou nejslabší týden od loňského října. K nejistotě na trhu přispěl také konflikt mezi drobnými investory a hedgeovými fondy. Indexy Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq Composite se za posledních pět pracovních dnů propadly o více než tři procenta. První dva ukazatele skončily ve ztrátě i za celý leden. Podobně jsou na tom nejsledovanější evropské benchmarky. STOXX Europe 600 se za uplynulý týden snížil o 3,11 procenta. Britský FTSE 100 dokonce o 4,3 procenta. Německý DAX odepsal 3,18 procenta a francouzský CAC 40 oslabil o 2,33 procenta.

Spojení těžařských gigantů

Americké ropné giganty ExxonMobil a Chevron jednaly na začátku minulého roku o spojení do jedné společnosti. Zprávu přinesl v neděli deník The Wall Street Journal. Ačkoli korporace spolu v tuto chvíli již nejednají, podle listu není vyloučeno, že rozhovory budou v budoucnu pokračovat. Zvlášť poté, co energetickým sektorem loni významně otřásla koronavirová pandemie. ExxonMobil má tržní hodnotu 190 miliard dolarů a Chevron 164 miliard dolarů. Pokud by se skutečně spojily, jednalo by se o největší fúzi těžařských firem v dějinách a vznikla by druhá největší ropná korporace na světě, po saúdskoarabské Saudi Aramco.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt