Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

V polovině dubna by se mohla opět otevřít část škol a žáci prvního stupně by se v docházení do škol střídali. Oznámil to ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve Sněmovně.

Téměř všechny školy v Česku jsou nyní uzavřeny jako jedno z opatření proti šíření nemoci COVID-19. Rozhodnutí o částečném návratu žáků do škol by podle ministra školství mělo padnout do Velikonoc, pokud by se školy mohly s ohledem na vývoj epidemické situace znovu otevřít 12. dubna. V úvahách je i 19. duben, řekl Plaga poslancům.

Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly podle ministra po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Návrat posledních ročníků základních a středních škol by byl zřejmě dobrovolný. Rotační výuka nebude podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ideální. Je to ale cesta, jak dostat děti do škol, doplnil.

Opatření se i přes vícero výjimek řídí protiepidemickým systémem (PES). Premiér Andrej Babiš už dříve ale uvedl, že systém PES nefunguje. Podle odborníků tato škála nepočítá s mutacemi koronaviru, které se objevují a šíří rychleji.

Pro opatření ve školách nicméně může být ale podle Plagy systém PES stále dobrým východiskem. Obsahuje jak priority návratu žáků z různých stupňů škol, tak i platná opatření, jako jsou roušky a větrání. Šíření epidemie má bránit i očkování učitelů a pravidelné testování. Podle Plagy v systému PES nyní nemusí odpovídat hodnoty, při kterých se uvolňuje a školáci vracejí do lavic. Nastavit by je měli epidemiologové, dodal.

Všechny školy jsou nyní kvůli epidemii COVID-19 zavřené, děti se učí na dálku. Vláda v únoru začala připravovat testování pro návrat posledních ročníků středních a základních škol a obnovení praktické výuky ve středních školách. Otevřené tehdy byly první a druhé třídy základních škol, speciální a mateřské školy. O testování dětí v nich se ale nehovořilo, i když i mezi nimi podle statistiků od ledna přibývalo nakažených. Kvůli zhoršení epidemie se nakonec testování ve školách neuskutečnilo a na výuku na dálku naopak přešly od 1. března i nejmenší děti.

Základní školy a školky

Od 1. března 2021 jsou zavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny, s výjimkou základních škol, školek a dětských skupin při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se letos opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.

Střední školy a střední odborná učiliště

Ministerstvo školství oznámilo posunutí termínů státních maturitních testů z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Ohlásilo také některé změny, maturanti mj. nebudou muset letos skládat ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Změnily se také termíny jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory, a to z 12. a 15. dubna na 3. až 6. května.