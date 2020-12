Koronavirus: Česko je v jistém ohledu nejpostiženější zemí na světě | E15.cz

Na nechvalný rekord upozornila Česká lékařská komora s odvoláním na páteční data americké Univerzity Johnse Hopkinse, která shromažďuje data o šíření koronaviru z celého světa. Téměř stejně silně jako v Česku se COVID-19 šíří i v Belgii. Například třetí nejhůře zasažené Spojené státy ale evidují „jen“ 47 tisíc případů na milion obyvatel. „Bez ohledu na úspěšné zvládnutí jarní vlny epidemie jsme se kvůli podzimnímu debaklu propadli na pozici za celý letošní rok COVID-19 nejpostiženější země na světě,“ uvedl prezident lékařské komory Milan Kubek.

Česku se navzdory vysokému počtu nakažených daří držet počet obětí nemoci COVID-19 na relativně nízké úrovni. Na milion obyvatel v Česku připadá 860 mrtvých, v podobně zasažené Belgii je to téměř dvakrát více. Podobné počty obětí přepočtené na milion obyvatel mají například i Francie nebo USA, které zaznamenaly relativně mnohem méně potvrzených případů onemocnění.

Podle České lékařské komory je to dobrou vizitkou českého zdravotnictví. „Pouze díky slušné kvalitě našeho zdravotnictví a díky obrovskému nasazení lékařů, sester a dalších zdravotníků, ale i všech dobrovolníků, jsme alespoň v počtu zemřelých na počet obyvatel ‚pouze‘ na deváté nejhorší pozici,“ řekl Kubek.

V Česku nyní dosahuje úmrtnost na COVID-19 asi 1,6 procenta. V podobně zasažené Belgii zemřou tři procenta nemocných, ve Velké Británii nebo Itálii jsou to dokonce 3,5 procenta. Jak uvedl ředitel pražské polikliniky Program Health Plus Oldřich Šubrt, při nízkém počtu nemocných se úmrtnost nakažených obecně pohybuje pod jedním procentem. Jak je ale zdravotnický systém více zatěžován a o nemocné začíná pečovat i méně zkušený personál, úmrtnost roste. „Nebýt vysoké kvality českého zdravotnictví a obrovského nasazení, zemřelo by v ČR s COVID-19 až 2,2krát více nemocných, tedy zatím více jak dalších 10 tisíc,“ řekl Šubrt.

V Česku dosud novému koronaviru podlehlo 9609 lidí. Celkem bylo potvrzeno 581 tisíc případů nemoci.