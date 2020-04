Koronavirus v Česku v grafech a mapách | E15.cz

Denní přírůstek nakažených koronavirem se v Česku stále drží na nižších úrovních než před Velikonocemi. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) však spolu s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou v průběhu svátků varoval, že dosud optimistické směřování křivky infikovaných může ovlivnit neukázněné chování lidí. To by se do statistik začalo promítat až s odstupem.