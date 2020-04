Malé a střední podniky krvácí. Bez příjmu vydrží maximálně dva měsíce | E15.cz

Míra odolnosti se liší obor od oboru či podle toho, jak moc v posledním období firmy investovaly do nových technologií, vývoje a do celkového zefektivnění procesů. „Je tu i určitá minorita firem, která si během období hojnosti dokázala vytvořit rezervu i na šest měsíců, přičemž se většinou jedná o firmy, jejichž produkt má vyšší přidanou hodnotu,“ říká místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

„Je ale otázkou, zda budou ochotny tento finanční polštář obětovat jen kvůli neochotě vlády zajistit českým firmám srovnatelné podmínky kurzarbeitu, jako mají v sousedních zemích,“ dodala Břečková

Většině firem kurzarbeit umožní jen 60procentní pokrytí mzdových nákladů, což jim podle Břečkové nepomůže natolik, aby se vyhnuly propouštění. Například v Německu a v Rakousku je kompenzace mezd ve výši 80 procent a často sta procent odvodů.

Z průzkumu vyplývá, že koronavirus a následná vládní regulace se nejvíce dotkly maloobchodu, restauračních zařízení i firem z cestovního ruchu. Špatně jsou na tom ale také subdodavatelé automobilek, které přestaly vyrábět.

Současná situace přitom trápí zejména malé živnostníky, ukazuje statistika společnosti Bisnode. Podle ní od začátku března přerušilo podnikání přes deset tisíc živnostníků, tedy o 47 procent více než ve stejném období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé ve stravování a v kadeřnických službách.

Nejpostiženější obory podle Bisnode

obor činnosti počet aktivních podnikatelů podíl oboru na celkovém počtu zasažených (v %) Stravovací služby 45 261 22 Kadeřnictví a kosmetika 37 576 18 Nespecializovaný maloobchod 33 648 17

Podle šetření Hospodářské komory se škála firem s finančními potížemi bude dál rozšiřovat. „Zatímco koncem března mělo problémy splácet své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům jen osm procent firem, v dubnu už obavy z významných finančních problémů přiznalo 37 procent živnostníků a firem,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle něj může brzy nastat dokonce dominový efekt. „Pokud se situace nezmění, v květnu už nebude moci splácet své závazky dalších 26 procent podnikatelů, tedy 63 procent firem již bude v platební neschopnosti. Podnikatelský sektor by tak byl v podstatě zcela paralyzován,“ dodal Dlouhý.

To, že mnohé podniky tuto krizi nepřežijí, připouští i šéfkuchař Radek Kašpárek, jehož restaurace Field se pyšní michelinskou hvězdou. „My jsme naše zaměstnance schopni zaplatit do konce dubna. Ale k prvnímu květnu půjdou všichni zaměstnanci na pracovní úřad. Celkem se jedná o devětadvacet lidí,“ sdělil Kašpárek s tím, že znovu nabírat je restaurace bude podle toho, kdy bude moci otevřít.

Dle rozsáhlého amerického průzkumu banky JP Morgan mají nejmenší finanční polštář právě restaurační zařízení, opravářské a údržbářské firmy a pak maloobchodní prodejny. Ty by v tamních ekonomických podmínkách ještě před krizí dokázaly bez příjmů vydržet v průměru do 20 dnů. Na opačném konci seznamu jsou firmy působící na realitním trhu, které by v průměru vydržely 47 dní.