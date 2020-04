Koronavirus porazí imunita a očkování, říká profesor Cyril Höschl | E15.cz

Izolovat ohroženou populaci a rozvolnit restriktivní opatření vlády. Tak bychom nyní měli postupovat podle ředitele Národního ústavu duševního zdraví a profesora Cyrila Höschla. Ten v pořadu Prostor X říká, že by to stálo jen zlomek nákladů. Klíčová je role imunity a přirozeného „očkování“, které získají lidé, kteří nemoc covid-19 prodělají. Varuje ale před slepým přijímáním restriktivních opatření. To by mohlo vést i k nástupu totality.