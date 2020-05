Manažeři jsou schopní. V krizi úplně všeho. Nechejte protistranu namalovat si svoje vlastní peklo  | E15.cz

Někdy je dobré si přesednout na druhou židli. Udělejte to. Máte rodinu, hypotéku, děti, leasing na druhé auto. Jste symbolem úspěchu v rodině, u kamarádů, ve sportovním klubu, v hospodě. Akcionář vám věří. Sedíte v kanceláři a koukáte na výhled hospodářského výsledku do konce roku. A pak to přijde.

Pomalu vám to začíná docházet. Nesplníte plán.

Hroutí se výsledovka, bonusy, kariéra. Hroutí se váš osobní úspěch. Víte, že za to nemůžete. To ta pandemie a roušky. Také víte, že to nebude za pár měsíců nikoho zajímat. Vás by to také nezajímalo. Controlling, vlastník nebo šéf budou tlačit na výsledek, produktivitu, zlepšování pracovních postupů, zvýšení výnosů a náklady. Vyrazíte hned po nákladech. Jako dravec.

Manažeři jsou dravci, jinak by nebyli manažery.

Teď si ale představte dravce, který musí něco ulovit a je pod tlakem. Vlastně se tolik nebojí o výsledek nebo firmu. Bojí se o následky, jaké na něj dopadnou, když to nedokáže. Půjde do toho tvrdě. Vy, jako profík, s tím musíte počítat.

Manažerské svaly v. manažerský mozek

Svaly i ve vyjednávání značí hrubou sílu. Je to jako když vás někdo fyzicky napadne. Většinou toho pak násilník (alespoň tajně v koutku duše) lituje. Důvod je jednoduchý: nemá před očima jinou cestu nebo možnost, nenapadá ho alternativa, jak jinak dosáhnout výsledku. Ve vyjednávání se dá s fyzickým napadením srovnat vyhrožování, například ve stylu: když nesnížíte cenu o 20 procent, končíte a najdeme si jiného dodavatele.

Manažerský mozek ve vyjednávání nevyhrožuje. Pracuje s vašimi emocemi, jde do hloubky a upozorní vás na okolnosti. Vyjednavač FBI nikdy neřekne únosci, že ho zastřelí sniper. Jen se ho zeptá, jestli se podíval z okna a viděl ty chlapy venku. Únosce si sám namaluje své vlastní nejčernější nejpeklovatější peklo. Stejně to funguje ve vyjednávání v byznysu. Nikdy nevyhrožujeme. Jen vyslovíme hrozbu: ...museli bychom například udělat nové elektronické výběrové řízení. Protistrana si namaluje svoje vlastní peklo. Pád cen větší než 20 procent, noví potenciální dodavatelé, a tak dále.

Vyhrožování si neberte osobně

Pokud vám někdo při vyjednávání vyhrožuje nebo u toho dokonce křičí, je to dobrá zpráva. Je na vás závislý. Pokud vám vyhrožuje podruhé, je na vás 100procentně závislý.

Křik a vyhrožování nás naštve

Cílem vašeho vyjednávání nesmí být masáž vlastního ega. Proto buďte v klidu. Zamyslete se, jak dlouho vydržíte intenzivně běsnit. Minutu? Tři minuty? Víc ne. Ten kdo křičí, to má stejné. Uklidní se. Využijte tento čas a přemýšlejte. Když se trošku uklidní, řekněte: vypadá to, že vás něco naštvalo. A pokračujte po jeho odpovědi empaticky dál, ať se vypovídá. A nebo řekněte: oceňuji, že vám na naší spolupráci záleží a jdete do toho takto naplno, takhle rychle víme, na čem jsme a můžeme na tom stavět. Upřímně. Žádný sarkasmus nebo ironie. Když to dokážete bez pohrdlivého přezíravého výrazu, vyhrajete minimálně 6:4. Nezapomeňte! Vyhrožuje proto, že vás potřebuje a nemá alternativu.

Pokud vyslovuje hrozby, ale nevyhrožuje, zapněte alarm

Je to také profík. Soustřeďte se. Klaďte požadavky. Buďte přátelští a pozitivní. A nenechejte se zatlačit k tomu, abyste sami začali malovat vaše nejčernější peklo. Vyjednávejte. Neargumentujte. Argumenty nefungují.