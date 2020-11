Česko má zájem o dva miliony dávek vakcíny Pfizer, uvedl ministr Blatný | E15.cz

Česko má zájem o dva miliony dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od americké firmy Pfizer, připojil se k evropské iniciativě. Novinářů to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda už dříve schválila odběr tří milionů dávek jiného druhu séra od firmy AstraZeneca. První vakcíny by se mohly do Česka dostat v první čtvrtině příštího roku, řekl ministr.