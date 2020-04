Někteří nakupovali, jak když se chystají na třetí světovou, říká šéf e-shopu Košík.cz | E15.cz

Internetové obchody s potravinami se po vypuknutí koronavirové pandemie musely ze dne na den vypořádat s obrovským nárůstem poptávky. Čas na přípravu nebyl, vše se řešilo za pochodu. „Největší nákup u nás měl 720 kilo. To je dvacetkrát víc, než je standardní zásobovací nákup,“ říká Tomáš Jeřábek, generální ředitel e-shopu Košík.cz

Jaký je aktuální stav poptávky po potravinách ve srovnání s běžným obdobím?

Poptávka je stále výrazně větší než před epidemií. Konkrétně asi o třetinu. Je to způsobené karanténou a tím, že je spousta lidí doma a musí se stravovat a vařit pro děti. Celkově se však situace velmi stabilizuje a zvýšená poptávka je více rozložená. Lidé se uklidnili. Nákupní proces už funguje standardním způsobem. Do standardu se začínáme vracet i my jako firma.

Co si mám představit pod nestandardním nákupním procesem?

Na začátku epidemie jsme byli vyprodaní na pět dní dopředu. A lidé chtěli stále víc a víc. Poptávka neměla limity. Samozřejmě vás stresuje, že zákazníci chtějí nakupovat a vy jim službu nejste schopen poskytnout. Největší nákup u nás měl 720 kilo. To je dvacetkrát víc, než je standardní zásobovací nákup.

Chápu, že každý chce v takové době chránit svou rodinu. Ale na třičtvrtě tunový nákup jste buď blázen, který čeká třetí světovou válku, nebo máte nějaké jiné motivy. V určité fázi jsme měli pocit, že někteří zákazníci se zbožím trochu spekulují.

Co vám to udělalo se skladem?

Náš systém pracuje s určitým množstvím objednávek, které jsme schopni za den vyexpedovat. Objednávka má určité parametry co se týče počtu položek, kusů, objemu. Když tam ale najednou spadne objednávka, která má půl tuny, tak s tím systém příliš pracovat neumí.

Chováme se k ní stejně jako k objednávce, která má 30 kilo. Zároveň ale takovou objednávku skladem neprotlačíte bez toho, že by to někde vybouchlo. Takže na začátku jsme hodně bojovali s tím, jak objednávání regulovat tak, aby jsme byli schopni obsloužit co nejvíce zákazníků. Nastavili jsme omezení ohledně hmotnosti a minimální hodnoty objednávek.

Měnili jste počet položek ve skladu?

Snížili jsme dočasně sortiment asi o 7000 položek, což byl pokles zhruba o třicet procent. Na začátku jsme přechodně deaktivovali například velké věci typu hlíny do květináčů. Zkrátka všechny věci, které nebyly esenciální pro to, aby se člověk najedl. Taky nešlo o to mít například třicet druhů jogurtů, ale pět základních, které uspokojí všechny. Nyní už ale šíři nabídky v pomalu vracíme zpátky.

Jak v této situaci probíhá obstarávání zboží u dodavatelů? Soupeří se na trhu o mouku a rýži?

Na začátku epidemie to bylo těžké. Spousta subjektů na trhu kupovala velké zásoby. Sehnat od dodavatelů řadu trvanlivých potravin bylo těžké. Neřešili jsme, jakou rýži seženeme, ale jestli vůbec nějakou rýži seženeme. Bez paniky by to trh ustál, ale vzniklé obrovské špičky narušily zásobování. Nyní už je situace stabilizovanější. Není to tak, že úplně všechno je, protože i někteří výrobci potravin se přizpůsobili. Jestliže dříve něčeho vyráběli dvacet druhů, tak nyní třeba jen pět, aby vůbec dokázali základní komodity vyrobit.