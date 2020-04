Znárodňování zvedá akcionáře ze židlí, říká šéf Monety Tomáš Spurný | E15.cz

Záměr nadopovat hospodářství bilionem korun státních půjček a garancí už leží na vládním stole skoro měsíc. Ekonomika z něho ale zatím neviděla ani zlomek. Na schopnosti státu dovést své sliby do cíle přitom závisí osud ekonomiky včetně jejího finančního srdce. Banky totiž právě podle toho uvolní, či naopak utáhnou své úvěrové kohouty. „Pomoc a záruky by neměly být rozdělovány skrze státní banku se dvěma pobočkami, ale prostřednictvím celého bankovního sektoru, který k tomu má lidské zdroje i dovednosti. Bylo by lepší mít nyní méně tiskových konferencí, a začít skutečně skutečně rozdělovat pomoc,” říká šéf banky Moneta Money Bank Tomáš Spurný.