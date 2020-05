Ošetřovné po otevření škol. Nárok zatím nejspíš potrvá | E15.cz

Pokud rodiče nechají své děti doma i po otevření škol a školek, mohli by mít i tak nárok na ošetřovné. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a mluvčí ministerstva školství Anety Lednové. Na druhou stranu o ošetřovné poskytované zaměstnancům se stará resort práce, a ten žádá po ministerstvech školství a zdravotnictví stanovení jasnějších pravidel kvůli dalšímu poskytování dávky ošetřovného.

Kvůli šíření koronaviru byl od 11. března uzavřen provoz škol a i většiny školek. Jako kompenzaci – pokud rodiče dětí do 13 let zůstali doma – mohou využít ošetřovné. Za březen doplácí stát 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Podporu bude poskytovat nejdéle do konce školního roku.

Od 11. května však začala výuka v základních jazykových školách a od 25. května mají školy nabídnout žákům prvního stupně „organizované a nepovinné aktivity“. V červnu se plánují „konzultace a občasné vzdělávací aktivity“ pro starší žáky. A tak vyvstává řada otázek, jak to bude nadále s výplatou ošetřovného.

Ošetřovné pro zaměstnance

„Do konce školního roku je nastavena školní docházka na nepovinném principu. Je to docházka, která bude omezena. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinnou školní docházku, tak pokud rodič se rozhodne, že ponechá dítě doma, tak ten systém mu to umožňuje, v takovém případě má mít nárok na ošetřovné. V tomto směru to zkrátka bude takto nastaveno,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Podle něj i Anety Lednové je ošetřovné plně v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, ošetřovné pro OSVČ pak vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Jak mám informace, bude ministerstvo práce vycházet z toho, že výuka je nepovinná, a v takovém případě bude na rozhodnutí daného rodiče, jestli dítě pošle do školy, nebo ho do konce roku ponechá doma,“ uvedl Vojtěch. Lednová poukazuje na zákon o úpravách v sociálním zabezpečení kvůli epidemii. Podle ní se v normě výslovně píše o ošetřovném po dobu, co není možné plnit školní docházku. „Uvolňování není plnění povinné školní docházky. Výuka rozhodně nebude stejná,“ podotkla mluvčí.

Zákon o úpravách v sociálním zabezpečení kvůli epidemii však počítá s ošetřovným na dobu, „po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii“. Ministryně práce Jana Maláčová tak před pár dny uvedla, že žádá o vymezení jasných pravidel, kdo do škol může a kdo by neměl. „Potřebujeme jasný výklad od ministerstev školství a zdravotnictví, za jakých podmínek považují za rizikové, aby rodiče posílali děti do školy či školky. Podle těchto podmínek my můžeme upravit ošetřovné,„ uvedla Maláčová. Podle zástupců resortu práce by při úplném otevření škol a jejich uvedení do běžného provozu pravidla pro ošetřovné byla jasná, při omezeném režimu ale ne.

Současný plán otevírání škol kritizují i zaměstnavatelé. Problém je podle nich v tom, že některým rodičům schází motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě a dítě do školy nemusí poslat. Ministerstvo školství vydalo pro ředitele škol manuál, jak by měli dobrovolnou výuku zajistit. Žáci by měli být rozděleni do skupin maximálně o patnácti dětech. Rodiče se mají do 18. května vyjádřit, zda se jejich potomci do školních lavic navrátí. Dle toho pak budou školy upravovat rozvrh.