Sportovat venku můžete: Podívejte se, co vám vláda dovolila | E15.cz

Ve stručnosti: tenis ano, fotbal ne. Vláda povolila individuální pohyb venku a sporty, kterých se účastní jenom dva lidé. Ve více lidech mohou sportovat členové jedné domácnosti. Roušku musí sportovci nosit jenom v případě, že hrozí setkání se s jinými lidmi na méně než dva metry, například při běhu ve městě.

Sport smí probíhat jen na venkovních sportovištích a nesmí se využívat vnitřní zařízení sportovišť, například sprchy nebo šatny. Toalety povolené jsou.

Nadále platí omezení pohybu na veřejnosti, lidé by měli chodit ven jen do práce, na nezbytné nákupy, na úřady nebo do nemocnice. Lidé smí také trávit čas v parku a přírodě. Za všech okolností však musí nosit roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Nedoporučuje se jezdit na chaty a chalupy.

Jakým sportům se mohou lidé podle ministerstva zdravotnictví věnovat? běhu

chůzi

cyklistice

gymnastice

venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích,

skateboardingu

jízdě na koni

golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu)

tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště

lyžování a snowboardingu

vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi

sportovní střelbě

bojovým, silovým a úpolovým sportům

sportovnímu letectví A to vždy venku pod širým nebem nebo na venkovních sportovištích.

"Zdravý pohyb, zejména v podobě uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Vojtěch ve vládním nařízení upřesnil, že roušku lidé nemusí nosit, pokud jsou dostatečně daleko od jiných sportovců, jsou od nich odděleni nějakou zdí nebo plotem a přirozeně u vodních sportů.

"Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující," dodal Vojtěch.