Projev premiéra Andreje Babiše | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) předstoupí v pondělí večer v ohlášeném televizním projevu v reakci na stoupající počet případů nákazy COVID-19 v Česku. Oznámil to na svém Facebooku a Twitteru. „Zítra večer vám chci něco důležitého říct. A řeknu to v televizi ve 20 hodin, tak se prosím dívejte,“ řekl Babiš ve svém tradičním nedělním vystoupení na YouTube.

Poslední nedělní vystoupení premiéra Andreje Babiše, s názvem Čau lidi, bylo tentokrát nebývale krátké. Premiér pouze pozval všechny své diváky k obrazovkám televizí. „Takže čau lidi, je neděle. Dnes to bude velice stručné. Některé z vás potěším, některé z vás zklamu, no zkrátka Čau lidi dneska nebude. Nebude proto, že zítra večer vám chci něco důležitého říct. A řeknu to v televizi ve 20 hodin, tak se prosím dívejte. já vám moc děkuju a těším se příště.“

Projev bude vysílat Česká televize a ČT24, TV Nova a TV Prima, které projev Andreje Babiše zařadily na televizní program na pondělí večer 20:05. Z popisku pod videem na sociální síti YouTube lze vyvodit, že projev bude premiér vysílat živě i zde. Pokud by tomu tak bylo, nic nebrání vysílání projevu i na dalších sociálních sítích, které premiér Babiš používá. Případně je zde doplní hned po odvysílání v televizi.

Projev bude v přímém přenosu vysílat i rozhlasová stanice Radiožurnál.

První projev premiéra k národu

V prvním, březnovém, projevu Andrej Babiš uvedl, že Česko za dobu své existence nikdy neprošlo podobnou zkouškou, jako je současná pandemie koronaviru. Projev odvysílaly tři hlavní televize v Česku. Premiér dále uvedl, že nikdo nebyl na situaci připravený a celý svět se učí na ni reagovat. Všem občanům Babiš poděkoval, že dodržují restriktivní opatření. Ta podle něj mohou trvat déle, než vláda původně očekávala. Vyjádřil ale přesvědčení, že se jejich účinek brzy projeví a země situaci zvládne. Více najdete v článku zde.

Druhý projev Andreje Babiše

V dubnovém projevu premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli tehdy podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Projev tehdy odvysílaly tři hlavní televize a Radiožurnál. Premiér také doufal, že nikoho nenapadne o svátcích navštěvovat starší lidi, protože senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Velikonoce se podle premiéra měly stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu. Více najdete v článku zde.

V pondělním projevu se dá čekat, že Babiš kromě apelu na veřejnost ve smyslu dodržování nastavených opatření okomentuje i výměnu na postu ministra zdravotnictví. V pondělí Adama Vojtěcha (za ANO) nahradil Roman Prymula.