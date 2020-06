Restaurace, obchody i hotely zkoušejí život bez dotyku | E15.cz

S jejich pomocí bude moci zákazník objednat a zaplatit v restauraci, odbavit se v hotelu nebo si i přivolat výtah do desátého patra kancelářské budovy. To vše bez nutnosti sahat na potenciálně špinavé povrchy. „Během karantény, kdy jsme makali na projektu zachrangastro. cz, se na nás obraceli hospodští s tím, co bude, až tohle všechno skončí. My si uvědomili, že prioritou bude bezpečnost hosta a personálu. Oprášili jsme starou myšlenku a vyvinuli zbrusu nové bezkontaktní objednávání a placení,“ popisuje například Igor Třeslín, šéf společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy. Jde o systém, kdy na každém stole v restauraci je unikátní QR kód, skrze který si zákazník objedná z digitálního menu a rovnou i zaplatí. Jako jedna z prvních jej začala používat pražská restaurace U Červeného jelena a přidávají se další.

„Restaurace si uvědomují, že bezpečnost nekončí jen dezinfekčním gelem, ale že je třeba co nejméně doteku s jídelním lístkem, tlačítky na platebním terminálu a podobně,“ dodává Třeslín.

Snahy namířené tímto směrem jsou vidět i v dalších více či méně postižených sektorech. „Během vynucené pauzy jsme na všech našich hotelech zavedli automatické recepce. Zákazník, který se nebude chtít fyzicky potkat s personálem hotelu, už nebude muset provádět check-in a check-out na klasické recepci, ale může je provést přes aplikaci Alfred nebo pomocí automatického kiosku v lobby hotelu. Je to velmi jednoduché a intuitivní,“ říká Lukáš Pytloun, majitel a zakladatel sítě Pytloun Hotels. Podobně se zamýšlejí i všechny obchody, přičemž pružněji se s novými požadavky vypořádaly ty technologicky zdatnější.