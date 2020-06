Psychopati mimo signály radaru. Pozor na ně, jsou jako upíři | E15.cz

Jak “psychouše” poznat

Existuje spousta studií a článků, jak poznáte psychopaty, jak s nimi máte zacházet, jak se jim máte bránit nebo vyhnout. Varují vás před nimi, jsou to přece arciďáblové, kteří vás jen využívají a po použití vás odhodí do odpadkového koše k ostatním, které už “spotřebovali”.

Taková doporučení a rady ale vůbec nereflektují běžný život každého z nás. Čím vyšší nebo zodpovědnější pozice, tím větší máte šanci, že narazíte na psychopata. Dokonce i váš skvělý chirurg, který vám zachránil život, může být psychopat. Musí se rozhodovat během operace rychle, logicky, nebát se, protože každá vteřina váhání by vás mohla stát život. Opravdu byste se mu chtěli vyhnout?

Pro psychopaty obzvláště komplikované

V současné době, kdy spoustu dohod a obchodů řešíme online, to mají psychopati těžké. Zrovna minulý týden mi říkal jeden obchodní ředitel: “Ta digitální doba je strašná. Vyjednávat s někým přes monitor počítače je komplikované. Všechna jednání běží hůř”. Psychopat. Nemůže používat své obvyklé zbraně. Studie Univerzit v Mnichově nebo v St. Gallenu ukázaly, že psychopati a narcisté to mají v digitální době skutečně těžší.

Proč se psychopatům daří nahoře?

Podle Psychology Today tvoří psychopati asi čtyři procenta celkové populace. Pokud bychom tento údaj přepočítali na dospělé v České republice, dojdeme k ohromujícímu číslu. A sice 270 tisíc psychopatů. Musíme si uvědomit, že většina z nich žije mimo “signály radarů”. Nedopustili se trestného činu nebo je ještě nechytili při něčem, co je opravdu psycho. Je důležité si uvědomit, že psychopati jsou velmi často úspěšní právě ve vedoucích pozicích, v obchodu nebo podnikání. Proč? Je to jejich nafouknutým pocitem sebevědomí, nemilosrdností a větší připraveností riskovat. Počet narcistů je určitě mnohem vyšší a nepochybuji o tom, že jste už jednali s psychopaty i narcisty.

Co mají společného psychopati a narcisti a jací jsou?

Narcisti a psychopati mají jednu vlastnost, kterou oba sdílejí: Šarm! Takoví vyjednávací partneři jsou pozoruhodně okouzlující, velmi poutaví a mají schopnost přimět vás, abyste se cítili, že jste ve skvělých rukou. Když vyjednávání skončí, zanechají vás vyšťavené, vyčerpané a na pokraji sil. Pokud se vám toto po jednání stalo, vyjednávali jste s psychopatem. Byl milý, okouzlující a vysál vaši energii.

Psychopati a narcisté využívají svůj šarm naplno při osobních jednáních. Při těch digitálních ztrácejí svou největší a nejúčinnější zbraň. Jakmile s nimi mluvíte online, doslova máte pocit, že s těmito lidmi něco není úplně v pořádku. A čím více se snaží, tím více ostražitější a podezřívavější se stanete. Dokonce můžete být překvapeni, jak člověk, kterého znáte, najednou působí úplně jinak. Pokud jim přestanete dávat pozitivní zpětnou vazbu, psychopat nebo narcista to bere jako urážku, odvrátí se od vás, urazí se a odejde z vyjednávání, protože “to jednání probíhalo špatně”.

Jak tedy s psychopaty vyjednávat

Pokud jednáte s psychopaty nebo narcisty, poskytněte jim nadměrné množství pozitivní zpětné vazby a neustále je chvalte. Oni to potřebují a vy nakonec taky. Nejste tam proto, abyste je soudili, ale abyste vyjednali nejlepší výsledek. Své si můžete myslet potom večer doma na gauči. Pamatujte, že se při vyjednávání s argumenty daleko nedostanete, protože argumenty nefungují. To, co vám jako chválení už připadá trapné, nebude váš vyjednávací partner považovat za negativní.

Co dělat, když jste sami psychopati

Pokud jste náhodou psychopat nebo narcista, vyhněte se digitálnímu vyjednávání. Pošlete za sebe někoho jiného a počkejte na dobu postdigitální. Teď by hrozilo, že už byste nebyli nejlepší.