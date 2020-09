WHO: Situace v Česku je znepokojivá | E15.cz

Situace kolem šíření nákazy koronaviru v Česku je znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s COVID-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu, upozornila česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO). Řešením podle ní není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla WHO na facebooku. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritiku WHO odmítl.

Že například Praha přestává zvládat dohledávání kontaktů nakažených, přiznala minulý týden ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. V pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) informoval vládu o tom, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů COVID-19. Více informací by mělo být oznámeno do pátku, uvedl v pondělí premiér.

„Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde,“ uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na COVID-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

„Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet," reagoval na kritiku organizace Babiš.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí. Nejvýrazněji se zvýšil počet nakažených na Pelhřimovsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 101 nových případů nemoci. Druhý nejvýraznější nárůst nemocnosti eviduje Praha, kde za poslední týden připadá téměř 74 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Podle vyjádření pražské hygieničky Jágrové z minulého pátku není i přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly. Připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř.

Zhruba o týden dříve hlavní hygienička Jarmila Rážová v Otázkách Václava Moravce řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která začala fungovat 1. září, by se podle ní mělo postupně zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. V posledním týdnu počet pozitivních testů v ČR opakovaně přesáhl 500, rekordních bylo pátečních 797 případů.