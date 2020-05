Správa dosud dostala 723 000 žádostí o příspěvek OSVČ | E15.cz

Finanční správa do pondělka přijala 722 987 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Celkem vyřídila přes 720 000 žádostí a vyplatila 16,4 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa na twitteru.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu až do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.

Za první období tak požádalo o příspěvek dosud 506 568 lidí, správa vyřídila téměř všechny. Za druhé období eviduje správa 216 419 žádostí a vyřídila jich 214 019.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Nejvíce žádostí je e-mailem.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.

Zároveň by dnes Sněmovna měla znovu schvalovat příspěvky pro společníky malých společností s ručením omezeným. Předlohu totiž poslancům vrátil s úpravami Senát. Společníci malých společností s ručením omezeným by měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Senátoři chtějí změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku, aby nedopadal na obecní a krajské rozpočty. Příspěvek by se měl podle horní komory hradit přímo ze státního rozpočtu.

Zástupci obcí a krajů kritizují, že vyplácení bonusu připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je totiž fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.