Stres lidí je na úrovni roku 1968, říká lékař Šmucler | E15.cz

Netrvají opatření ve zdravotnictví už moc dlouho?

Stomatologové jsou trénovaní žít s vědomím neustálé infekce aerosolem. Zásada je, že každý pacient přichází se smrtící infekcí. Každý den, celý život. Odstavení medicíny mi tak nedávalo smysl. Snad kromě nutnosti omezit potkávání lidí v čekárnách a jiných podobných prostorách. Chápu, že některá akutní oddělení vytvořila záložní týmy, a tak zavřela ambulance, ale to se týkalo řádově stovek lékařů v republice.

Jinak si s řadou klíčových lékařů myslím, že odstavení takzvaně neakutní medicíny zřejmě ohrozilo více životů než Covid-19. Když jsem dělal v onkologické ambulanci, prohlédli jsme 50 pacientů denně. To už nikdy nedoženete, každý den je nových 50 potřebných.

V této souvislosti veřejnost zarmoutila zpráva o zpěvákovi, který zemřel, protože se kvůli koronaviru bál jít se zánětem zubu k lékaři. Nebude tento strach v lidech přetrvávat ještě dlouho po skončení nouzového stavu?

Nepochybně bude. Proti viróze je klíčový pohyb, strava bohatá na vitamíny, dobrá mysl a spánek. Pohyb na slunci. Kde jsou senioři pod vlivem všeobecné paniky? Schovaní doma, hledí na tu hrůzu v televizi a jedí, co si snadno uvaří ze zásob. Vyjít k lékaři se bojí a bohužel je tak často už pak veze rychlá sanitka.

Jak se tato krize podepíše na psychice?

Pro mladou generaci pod čtyřicet let je to asi největší stres jejich života. To hlavní je teprve bude čekat, až se projeví ekonomická krize. Ztráta zaměstnání, třeba i vystěhování se z bytu, ztráta majetku a tak dál. Starší jsou zoceleni socialismem, ale velká úleva to není. Stres je na úrovni třeba roku 1968. Stres je spouštěč mnoha fyzických a hlavně psychických nemocí. Mnozí silní kolem mě přiznávají, že jen více doma pijí alkohol.

V jakém režimu by v následujících měsících měly fungovat nemocnice, ambulace, ordinace a další? Aby se dostalo péče potřebným a zároveň bylo zdravotnictví schopno s virem bojovat?

Měly by fungovat normálně už dnes. Rakovina, onemocnění srdce, ale i zubní kaz nepočkají. Covid tu je a musíme být opatrnější, ale to je také vše. Naučili jsme se žít v chirurgii s rizikem infekce HIV nebo hepatitidy C. Tam byla dříve infekce pro lékaře rozsudkem smrti. A přesto jsme léčili.

Jako nominant TOP 09 jste se stal členem Ústředního krizového štábu. Podílíte se na jeho chodu?

Štáb je vlastně koordinačním centrem složek státu pod vedením ministra vnitra. To, že jsem členem, neznamená, že bych měl exekutivní pravomoc. Ale vždy je můj návrh vyslechnut a docela dost věcí se realizovalo. Mám pocit, že tam moje práce má smysl. Jsem jeden z mála, kdo tam není placen z veřejných peněz. Naopak se musím starat o byznys a zaměstnance, jakkoli jsem lékař. Jsem tam takový advokát názoru, že zničit Česko kvůli covidu nemá smysl.

Nezpůsobí ale příliš zbrklé uvolňování opatření a promořování druhou vlnu epidemie?