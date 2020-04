Trump vyhlíží pompézní ekonomický restart | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Vyčerpala Wall Street dávku optimismu?

Hongkongské a jihokorejské akciové indexy vzrostly o procento. Naopak futures na americké indexy Nasdaq a S&P 500 ráno mírně ztrácely. Podle nich by měly akcie ztratit několik desetin procenta. Index Euro Stoxx 50 však značil půlprocentní růst.

Konkurence Netflixu sílí

Streamovací služba Disney+ zaznamenala už více než padesát milionů předplatitelů. Akcie společnosti Disney v reakci na zprávu rostou na mimoburzovním trhu o zhruba sedm procent.

Buffett chce více hotovosti

Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta vydala dluhopisy v hodnotě téměř dvou miliard dolarů. Denominovány jsou v japonských jenech. Za posledního půl roku větší objem bondů v japonské měně nikdo nevydal.

OPEC+ bude jednat

Dnes se má uskutečnit jednání hlavních světových těžařů ropy. Skupina by se mohla dohodnout na snížení těžby o deset milionů barelů denně, což odpovídá deseti procentům světových dodávek. Podobné informace aktuálně zdražují ropu o zhruba tři procenta.

Trumpův hospodářský rachot

Americký prezident Donald Trump řekl, že by chtěl ekonomiku navrátit k chodu s "velkým rachotem", ale než se to stane, bude muset začít v USA ubývat lidí, kteří umírají na koronavirus. Trumpův hlavní ekonomický poradce Larry Kudlow v úterý uvedl, že je možné, že by se tak mohlo stát za čtyři až osm týdnů.