Vědci ve wuchanském vyšetřování nejspíš porovnají vzorky netopýrů v přírodě a na trzích, míní biolog Zukal | E15.cz

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) dorazil ve čtvrtek do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit nový typ koronaviru, který způsobil stále trvající pandemii. Experti společně s čínskými vědci budou pátrat po původu onemocnění COVID-19 a budou se snažit zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka. Výsledky ale budeme znát až během několika měsíců. „Rozhodně to nebude v řádu dní. Důležitá přitom bude i ochota čínské strany ke spolupráci a otevřenému sdílení všech informací,“ míní Jan Zukal z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.