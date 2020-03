Koronavirus se ukáže jako správný čas na nákup, říká ekonom Bureš | E15.cz

Co jsou podle vás zatím nejzávažnější ekonomické důsledky pandemie?

Propad akciových trhů. Jsou tak výrazné, že jsme to od pádu banky Lehman Brothers nezažili. V místech, kde lidé drží větší část svých aktiv v akciích, jako například v USA, to může mít zpětný dopad na sentiment spotřebitelů. K tomu se přidávají výrazné propady ropy, to je ale příběh s vlastní dynamikou. Nejistotu na trzích ale ještě víc přiživuje.

Co z nejistoty plyne?

Investoři nejsou schopni dopočítat, jaké finální dopady epidemie bude mít. Především ve službách. Sice z historie víme, že tyto dopady byly dočasné, nicméně ten šok je dnes globální. Neschopnost sečíst a odhadnout škody a vidět světlo na konci tunelu je živnou půdou pro nejistotu. Byť je pochopitelná. Situace se může změnit ve chvíli, kdy by dostatečně nezareagovaly centrální banky.

Evropská centrální banka zavedla nová opatření, nabídne komerčním bankám další levné úvěry, rozšíří nákupy dluhopisů a zmírní pravidla poskytování úvěrů. Úrokové sazby ale nezměnila.

ECB má poměrně vybraný zbrojní arsenál, tyto kroky jsou ale nedostatečné, byť mohou části podniků pomoci. Není problém, že ECB nesnížila úrokové sazby, správný je i apel na aktivnější rozpočtovou politiku vlád. Zklamáním je odložení revize měnově politických nástrojů. Část trhů počítala s tím, že by se teď dalo revize využít k tomu, že se na povrch vytáhne úplně nový, neortodoxní měnový nástroj. (Prezidentka ECB Christine - pozn. red.) Lagardeová debatu nad novými nástroji zcela odclonila.

Za masový výprodej napříč celým trhem označil situaci Dennis Dick, obchodník ze společnosti Brigh Trading. „Není to jen strach z hospodářského útlumu, v podstatě jsme už na pokraji úplného zastavení,“ uvedl s tím, že se investoři obávají příchodu další finanční krize. Souhlasíte s tím, co tvrdí?

Strach chápu. Oproti finanční krizi tu je ale velký rozdíl. Zatím nikdo nemá nezdravé finance, které by krizi odstartovaly, jako tehdy například Lehman Brothers. Pokud budeme pracovat se základním scénářem, že po dvou měsících, které jsou teď zablokované kvůli karanténním opatřením, zase začnou trhy fungovat, tak by ten šok měl být dočasný. Důležité ale je, aby v mezičase postižené subjekty nezhoršily svou finanční situaci a ta se nepřenesla do finančního sektoru.

To je vidět na dnešním rozhodnutí ECB – Itálie potřebuje řadě subjektů pomoct finančními injekcemi. Tak, aby zastavila nákazu do finančního systému. Potřebuje ale pomocnou ruku ECB. Trhy italskému dluhu dnes věří a jsou schopny ho držet s rozumným výnosem. Koordinace „police makerů“ je důležitá proto, aby se z epidemického šoku nestala finanční nákaza. Je možné, že k finanční nákaze dojde v některých zemích, pokud udělají „police makeři“ chyby.

Jaké kroky nyní doporučujete investorům?

Je třeba sledovat, jak dlouho bude epidemie v různých místech působit. Pokud bychom se měli spolehnout na to, že průběh v Evropě bude podobný jako v Číně, výpadek nebude zas až tak dlouhý. Pokud věříme, že to „police makeři“ zvládnou, současného propadu lze využít. Je rozumné sledovat denní přírůstky nakažených. Zpomalení by bylo jasným signálem pro trhy, viděly by světlo na konci tunelu. Na to by se měli investoři dívat a od toho odvozovat načasování, kdy na daný trh vstoupit. Já si myslím, že zpětně bude tato epizoda vnímána jako výhodná nákupní příležitost.

Vydělává někdo na současné situaci?

Mohou posílit podniky, které jsou více lokálně orientované. Naopak podniky zaměřené na dopravu, pohostinství, hoteliérství nebo i marketing nyní výrazně oslabí. Jako vítěz se může nabízet farmaceutický sektor, není ale snadné předvídat. Z pohledu investorů jde to o tom, že podobné šoky by měly být dočasné. Vytvoří se příležitost do trhů ještě vstoupit. Je ale otázka, jak hluboký propad ještě může nastat. Vybírat by se měly tituly nejméně náchylné na následné deglobalizační tlaky. Je totiž možné, že se dnešní zkušenost zařadí vedle brexitu a obchodních válek, kdy velké nadnárodní výrobní řetězce schytávají permanentní šoky.

Jaké čekáte dopady zákazu letů z Evropy do USA?

Pocítí to hlavně dopravci. Postižená budou odvětví dopravy, cestovního ruchu, pohostinství a hoteliérství a na to navázané odvětví jako marketing. Ve finále utrpí také dost zásadní sektor v řadě ekonomik – real estate. Vlastníci komerčních nemovitostí, kteří je pronajímají. Pro řadu globálních, výrazně zadlužených hráčů může hrát velkou roli výpadek příjmů ve schopnosti splácet dluhy. To by hrozilo, pokud by výpadky příjmů trvaly třeba čtvrt roku.