Babiš nevylučuje vyhlášení dalšího stavu nouze | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil možnost, že by v Česku mohl být kvůli koronaviru znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh by musel přijít od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), řekl Babiš. Ten zároveň v rozhovoru pro Deník uvedl , že vláda v obnoví činnost Ústředního krizového štábu.

Nouzový stav letos v Česku platil kvůli epidemii nemoci covid-19 od 12. března do 17. května. "Je to otázka na ministra zdravotnictví, který musí zdůvodnit, zda opatření, která navrhuje, jsou v souladu se zákony. Aby se nestalo, že nějaké opatření, které udělá, bude s nimi v rozporu," uvedl Babiš.

Premiér dodal, že Vojtěch by měl s příslušným návrhem případně přijít na pondělní jednání vlády. "V pondělí se to dozvíme od ministra. Pokud navrhne některé opatření, které by přesáhlo jeho kompetence v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, tak se to (nouzový stav) vyloučit nedá," připustil Babiš.

Premiér současně uvedl, že nemá signály o tom, že by v souvislosti s výrazným nárůstem infikovaných byl nějaký problém s organizací krajských a senátních voleb, které se mají odehrát za dva týdny. Připomněl, že organizaci voleb má na starosti ministerstvo vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). "Nemám žádný signál od pana Hamáčka, že by se uvažovalo o změnách," uvedl. Dodal, že část lidí, kteří zasedají ve volebních komisích, má strach, to ale řeší příslušné obce a města. Kvůli předpokladu, že v době hlasování bude část voličů v karanténě, přijala Sněmovna o prázdninách speciální zákon, který umožní hlasovat z auta či ve speciálních volebních okrscích.

Pražský městský soud v dubnu zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Kabinet pak preferoval krizová opatření, která schvaloval jako celek, v květnu však musel zbývající opatření převést pod režim předpisu o ochraně veřejného zdraví, protože by s koncem nouzového stavu pozbyla platnosti.