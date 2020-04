Ze slibované bilionové státní pomoci zatím firmy dosáhly jen na deset miliard | E15.cz

Stále více problémů je s programy Covid I a II, kde stát přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) poskytuje podnikatelům přímé úvěry i záruky na bankovní půjčky. Místo plánovaných více než 20 miliard korun přišlo od konce března zhruba pěti stovkám podnikatelů 3,9 miliardy korun. Banka přitom zpracovala asi jen čtvrtinu z 9100 žádostí.

Prodlení připouští i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle kterého je u chystaného programu Covid III třeba změnit způsob vyřizování žádostí. „ČMZRB je malá banka a nyní musí během řádově čtyř týdnů zvládnout to, co se jindy dělá rok a půl. Je totálně přetížená,“ řekl. V chystané třetí vlně programu, který musí ještě schválit Senát, má přitom stát zaručit půjčky v objemu až 500 miliard korun. „Je naprosto nemyslitelné, že by se to dělalo tímhle způsobem,“ míní Havlíček.

Zrychlit to má spolupráce s komerčními bankami, které by převzaly schvalování úvěrů. ČMRZB podle ministra poskytne bankám plošnou portfoliovou záruku do výše 30 procent poskytnutých jistin úvěrů a to do limitu 150 miliard korun.

Kurzarbeit se rozjíždí pomalu

Situace s čerpáním peněz není lepší ani u programu Antivirus, který má pomoci firmám s placením mezd zaměstnanců. Přestože jsou vyřízeny tři čtvrtiny všech žádostí, kterých se sešlo přes 35 tisíc, objem prostředků poskytnutých podnikům dosáhl zhruba 250 milionů korun.

Šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v březnu předpokládala, že kurzarbeit vyjde na sedm miliard. Ministerstvo financí nyní odhad výrazně zvýšilo na 54,5 miliardy.

Maláčová chce v kurzarbeitu pokračovat i po zrušení nouzového stavu. „Například Svaz průmyslu a dopravy chce, aby program Antivirus trval alespoň půl roku. S těmito požadavky pracujeme,“ uvedla s tím, že v příštích dnech zveřejní podrobnosti.

Podpora živnostníků funguje

Administrativně nejjednodušší se jeví program Pětadvacítka, kde ministerstvo financí vyplácí plošný jednorázový příspěvek 25 tisíc korun všem zasaženým živnostníkům. Dosud vyplatilo přes 6,5 miliardy korun zhruba 350 tisícům drobných podnikatelů. Žádostí bylo vyřízeno téměř 90 procent. Šéfka rezortu Alena Schillerová (ANO) původně kalkulovala s více než dvojnásobným počtem žádostí a s vyplacením až 17,5 miliard korun. V květnu se program bude opakovat a živnostníci by měli získat dalších 15 tisíc korun.

Stát se také snaží firmám a živnostníkům ponechat peníze tím, že jim odpustil placení záloh na sociálním a zdravotním pojistném na půl roku a na dani z příjmů právnických osob, což má stát přes 23 miliard korun. Vláda také prodloužila ošetřovné a rozšířil ho na živnostníky. Podle ekonomů je však třeba dalších opatření, například odklad záloh na DPH.

Řada podnikatelů ostrouhala

Problémem zůstává, že řada podnikatelů na pomoc nedosáhla. Především u úvěrového programu Covid I zatím uspělo jen 12 procent žádostí, ke kterým se už ČMRZB dostala. Banka argumentuje tím, že žadatelé nesplnili podmínky. „Programy jsou nedostatečné a podhodnocené. Je třeba plošnost a rychlost, nikoli selektivnost a formulářový armagedon,“ uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň.

Právě rychlost je pro řadu podnikatelů klíčová a ne čekat týdny. „Daný žadatel může sice částku nakonec dostat, ale až poté, co mu dojdou rezervy a on se rozhodne svou ekonomickou aktivitu ukončit,“ míní analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Kolik využily podniky z pomoci státu (v miliardách korun)

program kolik chce stát vydat kolik dostali firmy

Covid I 0,6

Covid II 20 3,9

(úvěry a záruky)

Covid III 500 (objem zaručených půjček) od května

Antivirus 54,5 0,25

Pětadvacítka 17,5 6,5

Další pomoc

Ošetřovné 7,6

Prominutí pojistného 23

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob 39

Pramen: MF, MPSV, ČMRZB