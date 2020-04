Poptávka po kancelářích klesá, pracovní prostředí se bude muset kvůli pandemii změnit | E15.cz

Firmy si od ledna do konce března v Praze pronajaly přibližně 70 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch. Meziročně je to o 37 procent méně, mezičtvrtletní propad je dokonce 53 procent. Vyplývá to z údajů sdružení poradenských firem Prague Research Forum.

„Poptávka v prvním čtvrtletí nebyla situací s Covid-19 ovlivněna natolik, jak by se mohlo zdát,“ komentoval vývoj Pavel Novák, vedoucí oddělení pronájmů v konzultantské společnosti Knight Frank. „Pokles poptávky je výsledek dlouhodobého stavu na trhu. Jednání o nájmech jsou v dnešní době otázkou šesti až dvanácti měsíců,“ dodal.

Firmy se podle odborníka nehrnuly do stěhování mimo jiné kvůli vysokým nákladům na stavební úpravy nových kanceláří a slabé nabídce nových prostor.

Velká část zaměstnanců z kanceláří aktuálně pracuje z domova. Poradci z firmy Cushman & Wakefield na základě zkušeností z Číny a dat Světové zdravotnické organizace přišli pro usnadnění návratu pracovníků do kanceláří s konceptem Six Feet Office. Spočívá mimo jiné ve vyznačení dvoumetrové bezpečnostní zóny kolem každého pracovního stolu. Kde to nebude možné, přijdou na řadu přepážky z plexiskla.

„Doporučení jsme navrhli tak, aby návrat do kanceláří byl pro lidi co nejsnazší a nejbezpečnější. Aby se jejich vzájemná interakce řídila pravidly, jež jim dodají jistotu, že jsou před nákazou maximálně chráněni, a umožní nerušeně pracovat,“ uvedla Radka Novak, šéfka kancelářského týmu v Cushman & Wakefield. Podle konzultantů z Knight Frank se zvýší i požadavky například na kvalitu vzduchotechniky v budovách.

Developeři se již na nové podmínky připravují. „Pracovní místa budou umístěna dále od sebe a rovněž všechny ostatní prostory včetně chodeb budou přizpůsobeny tomu, aby mohli lidé dodržovat přiměřený odstup,“ řekla viceprezidentka tuzemské a maďarské Skansky pro komerční development Alexandra Tomášková. „To může mít za výsledek větší nároky na poptávanou plochu kanceláří,“ míní.

Profitovat z dalšího vývoje mohou i sdílené kanceláře, které jsou v současnosti poloprázdné. „Spíš než s navyšováním metrů na jednoho pracovníka se bude více pracovat s home office. Paradoxně to může ještě více oživit coworkingové kanceláře,“ reagoval Petr Palička, výkonný ředitel developerské části skupiny Penta.

Navzdory současnému poklesu poptávky po kancelářích se podíl prázdných administrativních ploch v Praze stále drží nízko na 5,4 procenta z celkové výměry. Stabilní jsou zatím v metropoli i nájmy. Za nejlepší plochy v centru se platí měsíčně zhruba 23 eur za metr čtvereční.