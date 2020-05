Zpětné uplatnění daňové ztráty bude mít strop 30 milionů | E15.cz

V případě zpětného uplatnění daňové ztráty Sněmovna přistoupila na poslanecký pozměňovací návrh, který omezuje její celkovou výši na 30 milionů korun. Návrh vznikl na základě dohody ve vládní koalici, protože někteří sociální demokraté měli výhrady k tomu, že zpětné uplatnění ztráty není omezeno.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) avizovala, že podpoří návrh na limit 30 milionů, protože jde o koaliční dohodu, kterou musí respektovat. Podle ní by ale dávalo smysl, kdyby žádný limit neplatil. Uvedla také, že i kdyby neprošel návrh na zpětné uplatnění ztráty, budou ji moci firmy tak jako doposud uplatňovat bez limitu následujících pět let, jak jim zákon umožňuje už víc než 20 let.

Vláda původně navrhla možnost uplatnit ztrátu bez limitu. Podle ministryně se tak stalo po debatě s odbornými svazy. Před variantou bez limitu varoval Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu i některé opoziční strany. Podle týmu by to mělo značné dopady do rozpočtů a motivovalo by to nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do Česka. Ministerstvo financí uvádí, že nebude možné, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost například využitím účelové fúze.

Daňový protikrizový balíček také rozšiřuje možnosti obcí osvobodit nemovitosti na svém území od daně z nemovitosti nejen na živelní pohromy, ale i na další mimořádné události, jako jsou pandemie nebo průmyslové havárie.

Schválený návrh zemědělcům zkracuje lhůtu pro pro vrácení přeplatku spotřební daně u takzvané zelené nafty z 60 na 40 dnů. „Zelená nafta“ je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Předloha také snižuje o čtvrtinu silniční daň u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez rozlišení kategorie a podle ministryně půjde i o autobusy. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny. Loni se na této dani vybralo 6,6 miliardy korun; od roku 2016 výběr neklesal pod šest miliard.

Kromě zmíněného pozměňovacího návrhu omezujícího zpětné uplatnění daňové ztráty neschválila Sněmovna žádnou úpravu. Neuspěla opoziční ODS například se snahou zvýšit základní daňovou slevu nebo zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH. Neuspěl ani sociální demokrat Václav Votava se snahou přesunout do nejnižší desetiprocentní sazby DPH základní potraviny. Neuspěly ani pokus ODS nebo KDU-ČSL prosadit obcím a krajům dotaci ze státního rozpočtu kvůli výpadku jejich daňových příjmů.