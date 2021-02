Zvýšení náhrady mzdy pro lidi v karanténě nedává smysl, prohlásil Svaz obchodu | E15.cz

Zvažované zvýšení náhrady mzdy pro lidi, kteří skončí v karanténě, považuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) za nedomyšlené a nesmyslné. Podle něj by platby zaměstnancům za pobyt v karanténě znevýhodnily nemocné a vedly ke zneužívání dávek, přičemž k řešení koronavirové krize by nepomohly.

Návrh o mimořádném příspěvku při karanténě dnes projedná tripartita. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje pro lidi v karanténě připlácet k náhradě mzdy až 250 korun za den. Platil by to zaměstnavatel, výdaje by si pak odpočítal ze sociálních odvodů. Vláda se na bonusu minulý týden neshodla.

"Návrh zní na první pohled samozřejmě dobře, zejména v předvolebním období. Nejsem si však jist, zda jeho důsledky autoři domysleli. Vedle toho, že vytváří velký prostor ke zneužití, zvyšuje už teď obrovskou administrativní zátěž personálních oddělení firem a taky České správy sociálního zabezpečení," uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

V případě schválení návrhu by se podle svazu vytvořil prostor k dalšímu zneužívání karantén, kdy nakažení budou moci účelově označovat lidi, se kterými se sice nepotkali, ale chtějí jím dopřát peníze navíc. Což by ještě více zkomplikovalo efektivní trasování, míní svaz, který považuje právě trasování nakažených spolu s testováním a očkováním za jedinou cestu, jak se země dostane z krize způsobené šířením koronaviru.

Zástupci svazu současně připomněli, že firemní sektor opakovaně nabídl své kapacity k podpoře současných protikoronavirových opatření. "Má nasmlouvané významné zdravotnické kapacity k péči o vlastní zaměstnance, které využívá k pravidelnému testování zaměstnanců, a je připraven je nabídnout i pro urychlení očkování," uvedl svaz.

Své výhrady vůči návrhu již dřív vyjádřila i Hospodářská komora ČR. Podle ní by návrh ministerstva práce znamenal další tlak na rozpočet a sporný je i předpokládaný efekt větší motivace lidí k testování a trasování.

Podle navrhovaného zákona o mimořádném příspěvku při karanténě by zaměstnanci v karanténě měli dostávat k náhradě mzdy ještě 250 korun denně, pracovníci s nižším než polovičním úvazkem a takzvaní dohodáři 125 korun. Bonus by zaměstnavatel vyplácel nejvýš deset dnů. O výdaje by si pak snížil sociální odvody. Příspěvek by se měl poskytovat jen letos. Podle odhadů ministerstva práce by se mohlo vyplatit 550 tisíc bonusů asi za 1,38 miliardy korun.

Odbory navrhují dočasné navýšení nemocenské pro všechny na 80 procent základu výdělku. Podle zástupců podnikatelů firmy nemají na další výdaje peníze a na vyšší náhradě by se musel podílet stát. Zaměstnavatelé se také obávají při vyšší nemocenské výpadku pracovníků.