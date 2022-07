Digitální euro zatím působí spíše jako lekce z Orwella | E15.cz

Postupně berou za své některé zavedené představy o fungování bitcoinu. Jako zavádějící se ukázaly teze o jeho anonymitě, ideálním nástroji pro platby nebo po posledním cenovém pádu očekávání, že představuje zaručenou pojistku proti inflaci. Zhroutila se i poučka, že kurz kryptoměny nikdy nespadne pod předchozí cenové maximum. Pro dlouholeté držitele to není tragédie, ale řadu zhrzených nováčků i kryptoskeptiků možná vývoj kurzu pankáčského bitcoinu přiměje začít opět věřit státním institucím.

Koncem příštího roku by měl začít vývoj digitálního eura, které lze připodobnit k tomu, co je ve světě krypta známé pod pojmem stablecoin. Zklamání ale možná u leckoho vystřídá fázi očekávání ještě předtím, než digieuro vůbec vstoupí do oběhu.

Na možnost vydávat vlastní digitální měnu spravovanou centrální bankou (CBDC) pomýšlejí podle portálu Atlantic Council desítky zemí. V eurozóně by mohlo digitální euro začít fungovat za čtyři roky, uvedl člen výkonné rady Evropské centrální banky Fabio Panetta.

Koncept evropské digitální měny má do finální podoby ještě daleko. Už teď je zřejmé, že se bude nejspíš značně lišit od názorů a přání, jež vyjádřili účastníci loňského průzkumu zadaného ECB. Nejsilněji zaznělo volání po tom, aby vývojáři digieura kladli největší důraz na ochranu soukromí.

„Respondenti od digitálního eura chtějí hlavně soukromí (43 procent), bezpečnost (18 procent), použitelnost v celé eurozóně (11 procent), žádné další náklady (devět procent) a použití off-line (osm procent),“ uvedla ECB ve zprávě, kde představila výsledky veřejné konzultace.

Instituce se zaštiťuje tím, že díky přímé vazbě digitální měny na centrální banku má být virtuální euro bezpečnější a dostupnější než účet v jakékoli komerční bance nebo v digitální peněžence. Jenže kdo by čekal od digieura podobnou úroveň zachování anonymity jako při placení hotovostí, nejspíš se těžce zmýlí. Podle dostupných oficiálních dokumentů nenaplní očekávání ani těch Evropanů, kteří by v evropské CBDC viděli alternativní investiční nástroj.