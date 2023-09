Apple zablokoval českou aplikaci na směnu bitcoinů Vexl | e15.cz

Několikaměsíční dohadování se společností Apple skončilo pro české vývojáře aplikace Vexl stopkou. Jejím tvůrcům se nepodařilo Apple přesvědčit, že nepůsobí jako finanční instituce, jež spravuje prostředky klientů.

Americká společnost nakonec Vexl stáhla ze svého virtuálního tržiště aplikací s odůvodněním, že česká aplikace podporuje rizikové aktivity v podobě osobního předávání si hotovosti. Vexl funguje na principu sociální sítě, přes kterou se uživatelé domlouvají na nákupu či prodeji bitcoinů. A skutečně mají možnost si jeho prostřednictvím sjednat setkání a provést obchod v hotovosti.

Moje tržiště, moje pravidla

„Podobné problémy jsme jinde neměli. Například v Google Play Store běží Vexl od začátku bez nejmenších problémů,“ říká pro e15 šéfka Vexlu Lea Petrášová. Apple je ale známý přísnými pravidly a požadavky, které musí vývojáři splnit, pokud chtějí své aplikace nabízet uživatelům iPhonů a iPadů. „Víme o několika aplikacích, které přímo nebo nepřímo souvisejí s bitcoinem a byly také staženy z App Storu. Například Damus, konkurent Twitteru, umožňoval uživatelům posílat mikroplatby v bitcoinech jako odměnu za vytváření obsahu. Aplikace byla do App Storu vrácena až poté, co autor na žádost společnosti Apple možnosti mikroplateb odstranil.“

Změnit své fungování kvůli App Storu musely v minulosti i některé velké americké kryptofirmy. Burza Coinbase například ze své mobilní aplikace vyřadila funkci převodů takzvaných nezaměnitelných tokenů (NFT), protože se s Applem nedohodla na výši transakčních poplatků.

Podle Petrášové krok Applu není pro Vexl fatální, jakkoli App Store představuje jeden z nejdůležitějších distribučních kanálů této mobilní aplikace. „Nebojíme se, že bychom situaci nedokázali technicky vyřešit. „Šéfka Vexlu zmiňuje třeba řešení v podobě webové aplikace, která by běžela v internetovém prohlížeči, chovala by se však jako běžná mobilní aplikace. Pomoci by mohl také takzvaný sideloading – podle nařízení Evropské unie musí Apple umožnit distribuci aplikací i jiným kanálem než přes své oficiální tržiště. Tuto funkci by měla nabídnout nová verze operačního systému, uvedená v druhé polovině září.