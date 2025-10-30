Předplatné

Růst HDP, sazby, nezaměstnanost: tři ekonomické novinky z Evropy

Znak eura je vyobrazen před budovou bývalé Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem.

Znak eura je vyobrazen před budovou bývalé Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem. Zdroj: Profimedia

Hrubý domácí produkt zemí Evropské unie ve třetím čtvrtletí vzrostl o 0,3 procenta, informoval ve čtvrtek Eurostat. Tempo zrychlilo z předchozích 0,2 procenta. Země eurozóny vykázaly růst o 0,2 procenta, odborníci očekávali poloviční tempo. Naopak podle očekávání zůstal vývoj depozitní sazby Evropské centrální banky, která ji ponechala na dvouprocentní úrovni. Nezaměstnanost v EU v září zůstala na šesti procentech, v Česku klesla.

Ekonom Bert Colijn ze společnosti ING předpověděl, že hospodářský růst v eurozóně bude v nadcházejícím roce postupně zrychlovat. „Vzhledem k přetrvávajícím domácím i globálním nejistotám však zůstáváme opatrní a neoznačujeme to za začátek prudkého růstu,“ dodal.

Colijn poukázal na překvapivě silný hospodářský růst ve Francii, kde se HDP zvýšil o 0,5 procenta. Vzhledem k pokračující politické nejistotě v zemi však podle něj přetrvávají pochybnosti, zda je tento růst udržitelný.

V meziročním srovnání ekonomika EU ve třetím čtvrtletí vzrostla o 1,5 procenta, zatímco HDP eurozóny se meziročně zvýšil o 1,3 procenta. Evropská unie má 27 členů, čtvrteční zpráva Eurostatu ale zahrnuje pouze údaje z 15 států. Podrobnější zprávu o vývoji ekonomiky EU zveřejní úřad 14. listopadu.

Český statistický úřad (dále ČSÚ) krátce před zprávou Eurostatu zveřejnil svůj odhad, podle kterého růst ekonomiky v České republice ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zrychlil na 0,7 procenta. V meziročním srovnání pak růst HDP v Česku podle odhadu zrychlil na 2,7 procenta.

Úroky v eurozóně se nemění

Evropská centrální banka (dále ECB) ve čtvrtek podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. ECB o tom informovala v tiskové zprávě.

Inflace je nadále poblíž dvouprocentního střednědobého cíle,“ uvedla banka v tiskové zprávě. „Ekonomika i přes náročné mezinárodní prostředí nadále rostla,“ dodala. Výhled však podle ECB zůstává nejistý kvůli obchodním sporům a geopolitickému napětí.

Banka vloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem letošního června. Od té doby drží úroky beze změny.

Spotřebitelské ceny v eurozóně se v září podle údajů Eurostatu meziročně zvýšily o 2,2 procenta. Inflace tak zrychlila ze srpnových dvou procent. Předběžné údaje o říjnovém vývoji inflace zveřejní Eurostat v pátek.

V Česku se snížila nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v září zůstala na šesti procentech. V Česku se ale snížila, ze srpnové hodnoty 3,1 procenta klesla na tři procenta, uvedl ve své čtvrteční zprávě statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost v září vykázalo právě Česko spolu s Maltou.

V případě Česka Eurostat používá údaje ČSÚ, které se liší od dat Úřadu práce České republiky. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v září zůstala na 4,5 procenta.

Nejvyšší nezaměstnanost v EU podle Eurostatu v září zaznamenalo Španělsko, kde stejně jako v srpnu činila 10,5 procenta. Za Španělskem následovaly Finsko (9,8 procenta) a Švédsko (8,7 procenta). V eurozóně míra nezaměstnanosti v září také stagnovala, zůstala na 6,3 procenta.

V absolutních číslech bylo v září v celé EU podle odhadů Eurostatu bez práce více než 13 milionů lidí, z toho přes 11 milionů v eurozóně. Ve srovnání se srpnem počet nezaměstnaných v EU stoupl o 63 tisíc, zatímco v zemích používajících euro se zvýšil o 65 tisíc.

