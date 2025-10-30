Big Tech rozjíždí AI horečku naplno. Alphabet si ji může dovolit, Microsoft a Meta méně a už pykají
Tři americké technologické giganty – Alphabet, Microsoft a Meta – daly v noci na čtvrtek jasně najevo, že brzdy v segmentu AI pro ně neexistují: v příštím roce ještě víc otevřou peněženky a začnou do umělé inteligence sypat další miliardy. Jenže zatímco u Googlu jsou investoři relativně spokojení, protože jeho mateřská firma Alphabet si to může dovolit zaplatit z vlastního cash flow, u zbytku trojice už nadšení trochu chladne.
Všechny tři firmy oznámily, že nainvestují do čipů a datových center maximum – AI hladoví po výkonu a Big Tech jí ten luxus dopřeje. Akcie firem v oboru letos letí vzhůru díky očekávání, že právě tihle hráči ovládnou éru umělé inteligence, ale investoři zatím tleskají jen Alphabetu. U Microsoftu a Mety už začínají přepočítávat, kolik je hon za AI slávou vlastně bude stát.
Přestože všechny tři firmy vykázaly silný růst tržeb v klíčových segmentech, akcie Alphabetu vzrostly o 7,3 procenta, zatímco hodnota Microsoftu klesla po středečním rekordu o tři procenta. Nejvíce se zatím rozčarování investorů projevilo na hodnotě firmy Meta, jejíž akcie ve 13.40 SEČ zatím ztrácely v předobchodní fázi necelých deset procent. Podle analytiků je hlavním důvodem rozdílů v reakcích investorů schopnost Alphabetu vyvažovat prudce rostoucí výdaje silným peněžním tokem.
„Rozhodující je, že kapitálové výdaje tvoří nižší podíl na tržbách a peněžním toku, což investorům dodává jistotu. Všichni hráči výrazně zvyšují investice a panují obavy z tlaku na volné cash flow,“ uvedl pro Reuters Dave Heger, hlavní akciový analytik společnosti Edward Jones.
Zdravé toky a výdaje
Kapitálové výdaje Alphabetu ve třetím čtvrtletí dosáhly 23,95 miliardy dolarů, což představuje 49 procent provozního peněžního toku. U společnosti Meta to bylo 64,6 procenta a u Microsoftu dokonce 77,5 procenta.
„Trvalé investice do datových center a AI infrastruktury jsou hlavním motivem celé výsledkové sezony velkých technologických firem. Na rozdíl od některých konkurentů však Alphabet tyto výdaje více než pokrývá svým cash flow a funguje naplno,“ uvedl Josh Gilbert, tržní analytik eToro.
Investoři se k výdajům na umělou inteligenci stavějí čím dál opatrněji, přičemž velké technologické firmy stále neuvádějí, jak přesně se AI promítá do jejich tržeb a zisku. V situaci, kdy napříč oborem vznikají miliardové dohody, panuje navíc obava z „kruhových“ investic, kdy společnosti investují jedna do druhé.
Přesto vedení firem zdůrazňuje, že musí utrácet, aby udržely krok s rostoucí poptávkou po výpočetním výkonu pro AI. Šéf Mety Mark Zuckerberg uvedl, že i v nejhorším scénáři „přeinvestování“ by firmu čekaly určité ztráty a odpisy, ale i tyto investice by se časem prý zhodnotily.
„Firmy s větším peněžním tokem si mohou dovolit agresivnější investice do AI infrastruktury, protože snáze unesou nižší výnosy z těchto výdajů,“ dodal Dan Morgan, portfolio manažer společnosti Synovus Trust.
Další pohled na investice do AI a jejich návratnost v technologickém sektoru nabídne Amazon, který ve čtvrtek večer zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí.