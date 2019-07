Bitcoin dal zapomenout na svůj pád | E15.cz

Spekulanti se tehdy při odhadování dalšího vývoje odvolávali na dlouhodobé trendy a připomínali, že podobných propadů hodnoty o více než 80 procent už bitcoin zažil vícero. Grafy, ze kterých čerpali jistotu a hojně je sdíleli na sociálních sítích, najdete v článku. Část analytiků ale varuje, že může jít jen o projevy chiméry, která odporuje zavedeným investorským poučkám.

Zastánci kryptoměn hojně zmiňovanou paralelou byla bitcoinová bublina ze závěru roku 2013, kdy cena kryptoměny vzrostla během dvou měsíců desetinásobně a vyšplhala až nad hranici tisíce dolarů.

V lednu dalšího roku však přišel prudký propad, který pokračoval téměř zhruba rok a půl. Z ceny bitcoinu umazal rovněž přes 80 procent hodnoty. Další vývoj však ukázal, že trh se dokázal oklepat a propracovat se do další, ještě mohutnější bubliny.

Nyní, když se cena kryptoměn během letošního roku znásobila, používají někteří spekulanti stejné argumenty pro odhad cenového cíle bitcoinu. Peter Brandt například míní, že bitcoin aktuálně prožívá celkem čtvrtou fázi parabolického růstu, který se může zastavit až na hladině 100 tisíc dolarů za virtuální minci.

Bitcoin takes aim at $100,000 target. $btcusd is experiencing its fourth parabolic phase dating back to 2010. No other market in my 45 years of trading has gone parabolic on a log chart in this manner. Bitcoin is a market like no other. pic.twitter.com/wE4j3riMgI — Peter Brandt (@PeterLBrandt) 22. června 2019

Zejména v nepříznivých časech je často sdíleným grafem i takzvaná křivka psychologie tržního cyklu. Část držitelů bitcoinu a dalších virtuálních měn s její pomocí argumentuje, že drastický propad ceny ve skutečnosti představuje očistný proces a nový růst není možný, dokud morálně nekapitulují všichni, kdo vyhlíželi snadný zisk - nehledě na to, že vysoká volatilita je to, co ve skutečnosti brzdí adopci kryptoměn coby prostředku plateb.

Btc chart. We are in capitulation. still we have time. btc wont go up fast . It will take time to go up pic.twitter.com/2D3E9kHnJM — cryptotrader (@cryptotrader75) 17. listopadu 2018

Dalším argumentem ve prospěch budoucnosti bitcoinu prý představují cykly spojené s takzvaným půlením. Každé čtyři roky totiž na polovinu klesá počet bitcoinů, které mohou těžaři každý den vydolovat, což snižuje nabídku „mincí“ na trhu.

The bitcoin halving cycle pic.twitter.com/j0MrZ6XtJv — Bitcoin Charts (@ChartsBtc) 20. června 2019

Prudké nárůsty a propady kryptoměny jsou tak údajně s těmito cykly úzce provázané. V současnosti se denně vygeneruje 1800 bitcoinů, uvedené číslo má klesnout na polovinu v květnu 2020. Podle některých expertů, například Radomíra Eliáše, je ale právě tato očekávaná skutečnost do jisté míry příčinou aktuálního cenového vzestupu bitcoinu. Spekulanti prý "sázejí" na takzvané půlení již nyní.

Bitcoin 2012-2015 vs 2016-2019

Halving -> Bubble -> Crash -> ????

I can't wait to see what bitcoin does in 2019.#Bitcoin $BTC #BitcoinCharts pic.twitter.com/cvY23p53t7 — Bitcoin Charts (no TA) (@ChartsBtc) 13. listopadu 2018

Popsané křivky a teze, kterými se někteří zastánci kryptoměn zaštiťují, ovšem část zkušených investorů rozporuje. Varuje zejména před častým omylem vyvozovat předpoklady o budoucích výnosech na základě těch minulých.

Investor a analytik Alireza Seifi současně připomíná teorii efektivních trhů, podle které lze na uvedené informace a analýzy spoléhat tím méně, čím většímu počtu investorů jsou k dispozici. Prim poté hrají informace neveřejného charakteru, což činí cenu stále méně předvídatelnou.

Mimo jiné i z toho důvodu se obecně radí spekulantům na cenu tak rozkolísaného aktiva typu bitcoinu investovat jen tolik prostředků, kolik si mohou dovolit ztratit. O povaze tohoto aktiva mimo jiné vypovídají také slova investora a ekonoma Václava Dejčmara, která pronesl během loňské konference pod hlavičkou E15 Premium. Bitcoin přirovnal ke zlatu moderního věku.

„Z osmdesáti procent se cena bitcoinu bude pohybovat ve stovkách tisíc dolarů, z dvaceti procent to bude kvůli sporům v komunitě pod tisícovkou dolarů,“ uvedl Dejčmar svou vlastní predikci.