Do světa kryptoměn se ponořil v době, kdy nestál bitcoin ani tisíc dolarů. Ve třiceti šéfuje Vavřinec „Larry“ Čermák firmě s kancelářemi v newyorském mrakodrapu, která radí o generaci starším vlkům z Wall Street i americkým úřadům pochopit bitcoin a krypto. Tento druh poptávky obecně roste, virtuální měny opět prožívají období rozmachu a z velké míry to je i důsledkem dění ve Spojených státech. „Stále si myslím, že bitcoinem lidé nebudou běžně platit v Albertu. Ale určitě přestává být z říše sci-fi představa, že kryptoměnu začnou nakupovat nejdůležitější centrální banky světa,“ vysvětluje jeden z nejvlivnějších Čechů globální kryptoscény, který v USA strávil podstatnou část života.

Mluvíme spolu v době, kdy bitcoin nemá daleko k cenovce sto tisíc dolarů. Vzbuzuje ve vás pohled na graf s cenou nějaké sentimentální reakce ve stylu „děje se něco, co jsem si dřív dokázal jen těžko představit“?

Dělá to se mnou čím dál tím méně. Když jsem před osmi lety v oboru začínal, prožíval jsem volatilitu kryptoměn mnohem více. Časem si na to člověk skoro zvykne, jako by to jeho mozek nějakým způsobem odbourával. Najednou je to něco, co se děje a není to úplně překvapivé. Už v minulosti jsem si říkal, že cena 100 tisíc dolarů za jeden bitcoin v budoucnu nastane. Někdy, nevěděl jsem samozřejmě kdy přesně. Teď na ten graf tedy koukám taky, protože bitcoin zkrátka zdolává obrovský milník.

To popisujete asi celkem racionální přístup s ohledem na duševní zdraví.

Čím delší dobu jste v kryptu, tím je to mentální zdraví horší… Teď vážněji. Dá se na to zvyknout. Existuje ale hodně případů lidí, kteří vidí na kryptu jen tu růstovou stránku. A říkají si, jak by rádi v oboru pracovali. Jenže většina podobných lidí do něj zkouší naskočit během té největší mánie, pak ceny spadnou o padesát procent, oni prohlásí něco o největší chybě jejich života a jdou zpátky pracovat na AI nebo něčem podobném. To se děje často. Pro spoustu lidí je pak krypto zdrojem šoku. Přitom ty velké výkyvy cen se asi budou dít dál, byť v trochu menším měřítku.

Nastane během roku nebo dvou po dosažení cenového vrcholu na bitcoinu a dalších kryptoměnách zase pád o padesát a více procent, jako se to stalo mezi roky 2017 a 2018 nebo 2021 a 2022?

Určitě by mě to nepřekvapilo. Ale tím, jak se z kryptoměn stává politické téma a jak najednou mohou zajímat i centrální banky, to zároveň může snížit dramatičnost takového případného propadu. Když se však na kryptotrhu nic radikálně nezmění, pád stoprocentně přijde, a to klidně o čtyřicet až padesát procent jako vždycky. Ale bitcoin nemusí padat ze stovky tisíc dolarů, může padat až z 200 tisíc, 250, milionu. To přesně nikdo neví a tím možným růstem i propadem je bitcoin vždycky zajímavý. Stále přitom existuje dost lidí, kteří obchodují bitcoin třeba osm let a nevydělali prakticky nic, protože ty cenové výkyvy kryptoměny jsou ohromné.

VIDEO: Nejlepší investice? Najdete je v Číně, Indii i v Turecku, říká slavný finančník Guy Spier v pořadu FLOW.

Guy Spier zmiňuje i svůj přístup ke kryptoměnám. • e15

Kdyby ve volbách nezvítězil Donald Trump, který se v kampani tvářil jako velký fanoušek kryptoměn, vystoupal by bitcoin na podobnou cenu jako teď, byť třeba s ročním zpožděním?

Z dlouhodobého hlediska by byl bitcoinu výsledek těchto voleb víceméně jedno, ale krátkodobý efekt by byl silný. V případě vítězství Kamaly Harrisové klidně mohla jít cena bitcoinu z nějakých 68 tisíc dolarů v předvečer voleb o dvacet třicet procent níže. Velký rozdíl by to ale byl pro jiná kryptoaktiva než bitcoin. Trump naznačuje, že chce, aby vůči nim Komise pro cenné papíry a burzy volila o hodně vstřícnější postoj než dosud, aby v Americe působilo více kryptofirem.

Nejste sice politolog, ale řadu let jste žil, studoval a pak i pracoval v USA. Myslíte, že republikánům napomohlo k vítězství právě i téma kryptoměn?

Netvrdil bych, že republikánům téma kryptoměn nějak moc pomohlo, určitě se nedá říct, že by bitcoin vyhrál Trumpovi volby. Zároveň mu to ani neuškodilo a také mu to pomohlo vybrat další peníze na kampaň. Řádově desítky milionů dolarů za mě mohl získat jen tím, že se pozitivně vyjadřoval o bitcoinu. A to jsou peníze, které už můžou mít v kampani nějaký dopad. Největší paradox ale je, že i kdyby ten vstřícný přístup ke kryptu Trumpovi ve volbách nic nepřinesl, on si klidně může myslet opak, a tím víc pak ve funkci tlačit agendu kryptoměn. Byly to ale každopádně první volby, kdy se z krypta stalo jedno z předvolebních témat.

Z Prahy šéfujete americké firmě The Block, kterou lze představit jako obdobu agentury Bloomberg specializovanou na informace o kryptu. Začátkem prosince pořádáte v Praze mezinárodní kryptokonferenci Emergence. Vystoupí na ní třeba Ben Zhou, zakladatel jedné z největších kryptoburz na světě Bybit. Proč si vaše firma, která má kanceláře v New Yorku a vlastní ji singapurská investiční společnost Foresight Ventures, pro svoje první vykročení do byznysu kolem eventů vybrala zrovna Česko?

Důvodů bylo několik. Například ten, že v Praze už jedna velká mezinárodní kryptokonference proběhla. A to dokonce na stejném místě: v Kongresovém centru. V roce 2018 se tam konal Devcon, akce hodně zaměřená na blockchain Ethereum. Ta se hodně povedla, inspirovali jsme se jí. Často se mě lidé ptali, proč není v Praze více podobných akcí, když české hlavní město hezky spojuje celkovou místní vstřícnost vůči kryptu s bohatým nočním životem a všeobecně relativně nízkými cenami.

A další důvody?

Protože to je první konference, kterou děláme, chceme ten koncept ověřit. Kdybychom ji uspořádali nejprve v New Yorku nebo v Singapuru, bylo by to mnohem riskantnější kvůli nákladům, které by byly o hodně vyšší. Je velký rozdíl riskovat prodělek třeba pěti milionů dolarů oproti násobně nižší částce v případě, že se ta konference nepovede. Tohoto scénáře se už teď ale nebojím.

Takže neplánujete svůj byznys dlouhodobě rozvíjet i v Česku?

Je to stále malý trh. Většinu byznysu máme v Americe, polovina týmu sídlí v New Yorku. Až potom máme něco v Evropě, ale to jsou hlavně země jako Anglie, Francie nebo Německo. Obecně máme několik byznysových linek: Děláme zpravodajství podobně jako Bloomberg, kolem kterého máme reklamy. Pak máme přímé obchodní spolupráce s velkými firmami z Wall Street a dále předplatitelský servis. Z Česka nemáme ani jednoho klienta. Dále rozvíjíme i poradenské služby, ale také hlavně v USA. Klientů obecně nemáme příliš, ale v průměru platí poměrně velké částky. Z tohoto pohledu je ten potenciál Česka malý. Tomu odpovídá mimochodem i to, že na naší kryptokonferenci máme jiné, nižší ceny vstupenek pro Čechy. Počítáme ale s tím, že většina publika bude ze zahraničí.

Místní kryptofirmy ale opakují, že Česko patři mezi kryptovelmoci. Jak to vidíte vy?

V poměru na počet obyvatel je tady kryptokomunita silná a české firmy jsou překvapivě i globálně konkurenceschopné. Kdyby se na to ale člověk koukal v globálním měřítku, nikdo nezmíní Česko jako kryptovelmoc. Kdybych měl dát do kupy nějaké pořadí států, naší zemi by tam patřilo třeba třiadvacáté místo. Když ale přihlédnu právě k počtu obyvatel, tak bych o Česku řekl, že je relativní kryptovelmoc. Konkrétně Praha sama o sobě by při zohlednění své velikosti byla silná dost. Historicky je zaměřená hlavně na bitcoin, ale konají se tady i konference zaměřené na druhou největší kryptoměnu ether, jejíž tvůrce Vitalik Buterin sem jezdí.