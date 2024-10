Nikdy by neuložil peníze do kryptoměn ani do AI. Akcie Nvidie nechávají investora Guye Spiera chladným. Největší investiční příležitosti současnosti vidí v Číně nebo v Indii, kde můžeme podle něj očekávat dlouhodobý růst. Nejlépe investované peníze jsou však podle něj do vzdělání, do rodiny a do zdraví.