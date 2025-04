Jeden z nejpozoruhodnějších státních experimentů posledních let spěje k útlumu. Středoamerický Salvador musí na základě dohody s Mezinárodním měnovým fondem částečně demontovat svůj projekt bitcoinu coby zákonného platidla. V době, kdy bude muset Salvador odstřihnout od veřejných financí provoz sítě bitcoinových bankomatů a digitálních peněženek Chivo, by přitom měly v České národní bance pomalu finišovat práce na analýze toho, zda by měla centrální banka podniknout svůj vlastní experiment se zařazením kryptoměny do rezerv. ČNB přiznává, že právě i případný nepřátelský postoj mezinárodních institucí může brát ve své analýze v potaz.