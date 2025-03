Důvodem je, že pro potřeby bitcoinových rezerv a altcoinových zásob nemusejí Spojené státy bezprostředně nakupovat žádné virtuální mince. Americké úřady jen jako součást pomyslných kryptorezerv označí ta virtuální aktiva, která už vlastní a která získaly zabavením v trestních řízeních. Jen bitcoinů USA vlastní podle Trumpova zmocněnce pro kryptobyznys a AI Davida Sackse kolem 200 tisíc, byť tento údaj musí ještě projít řádným auditem, dodává Sacks.

„Tenhle výsledek je tím největším zklamáním, které jsme mohli tento týden dostat,“ láteří například zakladatel investičního fondu Capriole Charles Edwards. „Připomíná to situaci, jako kdybyste nalíčili prase rtěnkou.“ Trumpův dekret nicméně dává prostor i k tomu, aby USA virtuální měnu samy nakupovaly.

Kdy by USA mohly nakupovat bitcoin?

Ministerstva financí a obchodu získala od Trumpa pověření k tomu, aby přišla s takovou strategií možných investic do bitcoinu, která nezatíží daňové poplatníky. V minulosti například spoluzakladatel největšího korporátního držitele bitcoinů MicroStrategy (nyní Strategy) Micheael Saylor nadhodil, že by Spojené státy mohly prodat část svých zlatých rezerv za účelem přelití peněz do bitcoinu. Další podrobnosti o americké kryptorezervě by mohly zaznít na pátečním Kryptosummitu, který hostí v noci na sobotu v Bílém domě Donald Trump.

Jak se liší přístup USA k bitcoinu a ostatním kryptoměnám?

Dekret výslovně rozlišuje mezi bitcoinovou strategickou rezervou a zásobou digitálních aktiv. Tu by měly tvořit alternativní virtuální mince jako ether, solana, XRP a cardano, jak prezident popsal v neděli. Oba koncepty by se lišily ještě v dalších klíčových parametrech.

Zatímco „rezervu“ by USA nesměly rozprodávat, v případě altcoinové „zásoby“ omezení neplatí a úřady by s ní mohly nakládat podle svého nejlepšího přesvědčení. Zároveň text exekutivního příkazu úřadům zapovídá, aby do zásoby digitálních aktiv nakupovaly virtuální mince.

Altcoiny v americké zásobě digitálních aktiv Kromě bitcoinové rezervy mají USA na příkaz prezidenta Trumpa vytvořit zásobu digitálních aktiv. Do té by spadaly alternativní kryptoměny. Od bitcoinu je odlišuje zejména fakt, že mají za sebou „vydavatele", organizaci nebo aktivního tvůrce, který určuje jejich další směřování. Bitcoin v tomto smyslu nikdo neřídí, stvořila jej entita známá jako Satoshi Nakamoto, jehož pravidelnou identitu nikdo nezná a který se odmlčel už před dlouhými roky. I proto zastánci bitcoinu připodobňují největší kryptoměnu k digitální komoditě.

K čemu bude Americe bitcoinová rezerva?

Trump i jeho zmocněnec Sacks popisují bitcoin jako digitální obdobu zlata. Předpokládají, že podobně jako drahý kov bude stále více států zařazovat do svých rezerv právě i bitcoin. Proto chtějí z USA udělat jeden z prvních států na světě, které k podobné strategii přistoupily.

Zmiňují i čistě finanční aspekty. „Neuvážený rozprodej bitcoinů vyšel americké daňové poplatníky na více než 17 miliard dolarů na ušlé hodnotě. Nyní bude mít federální vláda strategii na maximalizaci hodnoty držených kryptoměn,“ popisoval na síti X David Sacks. Bez ohledu na Trumpův dekret a kroky federální vlády by ale brzy mohly investovat do bitcoinu i jednotlivé americké státy. Konkrétně v Texasu a Utahu se těsně před závěrečným hlasováním nachází legislativa, která by tamním úřadům umožnila za část veřejných prostředků nakupovat bitcoin. Kritici těchto kroků mluví o gamblingu za peníze daňových poplatníků.

Čistě z investičního hlediska ale dává podle zastánců kryptoměny uložení alespoň malé části jmění do bitcoinu smysl jako prostředek diverzifikace. Z dlouhodobého hlediska se dosud cena dominantní kryptoměny vyvíjela v odlišném rytmu než hlavní americký akciový index S&P 500.

Na to už na přelomu let 2017 a 2018 upozorňoval před svým nástupem do České národní banky Aleš Michl. Ten nyní ve funkci guvernéra centrální banky zvažuje, že by jeho instituce maximálně pět procent svých rezerv určených na investice vložila do bitcoinu. Bankovní rada o tom rozhodne po vyhodnocení analýzy, kterou zadala na toto téma vypracovat.