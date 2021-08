Češi v červenci nakoupili kryptoměny za 200 milionů korun. Meziročně dvojnásobek | E15.cz

Češi v červenci nakoupili kryptoměny za zhruba 200 milionů korun. To je dvojnásobek proti loňsku, ale zároveň to znamená zpomalení růstu ze začátku roku. Od začátku roku již zájemci z tuzemska nakoupili kryptoměny za více než 3,6 miliardy korun, meziroční nárůst je i v tomto případě dvojnásobný. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bit.plus.