Česko v první lize. Toto jsou nejvýraznější osobnosti tuzemské kryptoscény | E15.cz

Zatímco v Česku často z různých stran znějí úvahy o důležitosti přechodu od montovny k mozkovně, řadě firem se už podařilo globálně prosadit v mimořádně dynamickém byznysu kolem virtuálních měn a blockchainu. Server E15 přináší ve dvou článcích výčet osobností české kryptoscény stojících za deseti projekty. Ty se dokázaly prosadit ještě předtím, než investiční mánie nafoukla cenu všeho, co byť jen vzdáleně souvisí se světem virtuálních měn. Případná korekce kryptotrhu by tak na byznys těchto hráčů nemusela dopadnout fatálně. O rozvinutosti odvětví v Česku svědčí i to, že deset míst sotva obsahuje všechny zajímavé kryptopočiny. Příští rok se tak pořadí může výrazně změnit.