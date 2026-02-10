Ožily predikce dalšího cenového masakru bitcoinu. Slavný list ho posílá na nulu
- Bitcoin se sbírá z pádu na 60 tisíc dolarů. Ještě v říjnu stál přes 120 tisíc.
- Podle analytiků Financial Times a Bloomberg Intelligence je propad bitcoinu a krypta předzvěstí ještě dramatičtějších problémů celého sektoru.
- Další pokles ceny největší kryptoměny očekávají i někteří její dlouholetí zastánci. Berou to ale jako běžnou věc.
Bitcoin vstoupil do období divokých výkyvů, kdy jeho kurz skáče až o deset tisíc dolarů za den. Oklepává se z nedávného propadu na 60 tisíc dolarů, krátce po něm kurz virtuální měny vystoupal nad 70 tisíc. Jenže podle kritiků bitcoinu a spol. takový cenový nádech nic nemění na tom, že podle jejich mínění by kryptoměnám nejlépe odpovídala cenovka nula dolarů. Domnívá se to například komentátorka listu Financial Times (FT) Jemima Kellyová.
„Minulý týden ukázal, jak dochází zásoba pomyslných ,ještě větších bláznů‘, kterým by mohli bitcoin přeprodat jeho současní držitelé. Lidé si začínají uvědomovat skutečnost, že co nemá žádnou vnitřní hodnotu, nemůže se opřít ani o žádnou cenovou podlahu,“ glosuje Kellyová, která v podobném duchu komentovala dění na kryptotrhu například i v červnu 2022. Tehdy stál jeden bitcoin desetinu současného kurzu.
„Bitcoin asi ještě úplně nedosáhl své konečné ,spirály smrti‘. Netvrdím, že vím, kdy se tak stane. Ostatně je těžké snažit se odhadnout konec spekulativní mánie založené pouze na víře, ba dokonce na víře, že ostatní musejí uvěřit také. Kryptoměna proto může mít před sebou ještě několik jásavých okamžiků,“ odhaduje komentátorka Financial Times.
Přesvědčení o nevyhnutelně špatném konci bitcoinu a krypta opírá také o neschopnost virtuálních mincí jasně zazářit v době, kdy ve Spojených státech vládne vůči sektoru mimořádně vstřícná administrativa. „Kdy jindy než teď by měl bitcoin vzkvétat?“ ptá se řečnicky Kellyová.
Bitcoin za 10 tisíc dolarů?
Podobně skeptických názorů mezi zavedenými institucemi a známými osobnostmi investičního světa zaznívá více. Začátkem února varoval před pomyslnou spirálou smrti také Michael Burry, který správně předpověděl kolaps hypotečního trhu v roce 2008. Pokles cen kryptoměn může podle něj vést k jejich nucenému výprodeji ze strany jejich těžařů nebo firem typu Strategy, jež virtuální mince drží ve své rozvaze. A to by zadělalo na kaskádovitý kolaps cen digitálních měn.
Rozruch mezi držiteli digitálních měn vzbudil také komoditní analytik Bloomberg Intelligence Mike McGlone. O víkendu upozornil, že se cena bitcoinu může zřítit až na 10 tisíc dolarů. Tedy na méně než desetinu hodnoty říjnového historického maxima ve výši 126 tisíc dolarů. Propad o více než 90 procent z dosavadního vrcholu by přitom byl i na poměry cenově nestálé kryptoměny nevídaný. „Součástí cesty na 10 tisíc dolarů je i dočasný odraz od cenovky 64 tisíc dolarů,“ komentoval McGlone zvýšený zájem investorů o nákup digitální mince během jejího pádu.
„Když budou chtít příští generace použít podobenství pro vývoj trhů, které šly nahoru až příliš, namísto tulipánů budou mluvit o kryptu,“ dodal McGlone, podle nějž cenový vývoj bitcoinu v porovnání se zlatem dokazuje, že v případě kryptoměny nelze mluvit o digitální obdobě žlutého kovu.
Co čekají fanoušci bitcoinu
Hlavní problém pro bitcoin a spol. představuje z pohledu komoditního analytika Bloomberg Intelligence možná změna makroekonomického prostředí. Bitcoin se zrodil roku 2009 v době ekonomické krize, na kterou navázala éra extrémně uvolněné monetární politiky. Ta ale může být u konce, upozorňuje McGlone. Podobně skeptické názory zastává dlouhodobě, před pádem bitcoinu na 10 tisíc dolarů varoval i na jaře loňského roku. Několik měsíců poté však kurz kryptoměny překonal rekord.
Skalní fanoušci bitcoinu nicméně vnímají podobné temné predikce často jako signál, že je vhodná doba k opětovnému nákupu kryptoměny. Z mediální logiky obvykle vycházejí pesimistické prognózy v době, kdy upoutají největší pozornost. Typicky během extrémních cenových výkyvů.
Přesto by i někteří dlouholetí držitelé virtuálních měn souhlasili s tvrzením, že se cena bitcoinu letos podívá hlouběji pod 60 tisíc dolarů. Například Luboš Kovařík, provozovatel platformy Štosuj.cz, očekává během léta pád bitcoinu na 49 tisíc dolarů s následným cenovým zotavením. To by znamenalo, že bitcoin odmaže ze svého historického cenového maxima lehce přes 60 procent. Tedy méně než například v listopadu 2022. Tehdy se kurz kryptoměny zřítil během jednoho roku z tehdy rekordních 69 tisíc dolarů o více než 70 procent.
Důvod k panice nebo zvonění umíráčku nevidí ani analytici investiční společnosti Bernstein. Současná cenová mizerie na bitcoinu a kryptu podle nich odráží spíš dočasnou ztrátu jistoty mezi kryptospekulanty než nějaký systémový problém typu kolapsu obří kryptoburzy FTX v roce 2022. „I když byly hvězdy kryptoměnám nakloněny, bitcoinové komunitě se podařilo dostat sebe samu do krize sebedůvěry. A média toho využívají, aby kryptoměnu pohřbila,“ domnívá se Gautam Chhugani a jeho tým analytiků. Ti letos očekávají zotavení ceny bitcoinu až na 160 tisíc dolarů. Podle jejich dřívějších odhadů měl přitom bitcoin už loni vyšplhat na 200 tisíc dolarů, nakonec nepřekonal ani 130 tisíc.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum." Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.
„Já céčka kupovat nechci." Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.