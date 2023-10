Bitcoin a půlení: co je šarlatánství a co je zárukou růstu ceny | e15.cz

Ve stále ještě mladém odvětví bitcoinu a krypta lze jen těžko hledat jistotu. Alespoň z pohledu investora, a nejen toho nezkušeného. Bitcoinová komunita proto s nadějí očekává blížící se půlení (halving) této nejdůležitější digitální měny, které z ní udělá ještě o něco nedostupnější a dražší zboží. Historie napovídá, že by tato sázka na jistotu mohla vyjít – po každém z minulých tří půlení přišlo prudké zhodnocení bitcoinu. Přestože světová ekonomika byla v těch dobách ve zcela jiné kondici.

„Nelze vyloučit, že cena bitcoinu může bezprostředně po halvingu růst do nových výšin. Ovšem ne z titulu náhlého poklesu jeho nabídky – jak je mnohdy chybně uváděno –, nýbrž díky vzrůstající poptávce. Halving totiž může vzbudit zájem o bitcoin z řad nových poptávajících,“ analyzoval autor projektu Ekonomie jednoduše Štěpán Drábek pro e15 omyly a fámy, které provázejí jednu z nejdůležitějších událostí světa digitálních měn.

Bitcoin a další virtuální měny procházejí stejnými cyklickými fázemi jako všechny finanční systémy a není důvod, aby se na tom něco měnilo. Firmy jako pražská SatoshiLabs s miliardovými tržbami o vlivu půlení tak jen nefilozofují, ale na jeho základě plánují investice do vývoje nových kryptopeněžek a dalších produktů. Kdo by se chtěl přece jenom dobrat relativní jistoty, že kurz bitcoinu (ale v návaznosti na něj třeba i etheru) má před sebou období růstu, měl by kromě data bitcoinového půlení v kalendáři sledovat ještě další důležité údaje.