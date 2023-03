Domácí kryptofirmy zkusí vyšachovat ČNB z udělování licencí | e15.cz

Blíží se hlasování v Evropském parlamentu o komplexní regulaci kryptoaktiv s názvem MiCA (Markets in Crypto-Assets). K jejímu schválení by mělo dojít v dubnu. Již nyní ale tuzemský kryptobyznys bojuje za to, aby nařízení EU o kryptoaktivech dalo co nejmenší pravomoci České národní bance.