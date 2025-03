Představte si, že si můžete pronajmout pocit bohatství. Jen tak třeba na několik měsíců si za drobný poplatek, který si může dovolit každý, koupíte uvěřitelný mentální stav relativně bohatého člověka s poměrně širokými ekonomickými možnostmi. Software hmotného blaha má ale jen tříměsíční expiraci. Poté musíte milionářské demo odinstalovat a žít dále tak jako předtím. Co tu popisuji, nejsou žádné pohádky, či dokonce fantazmagorie. Přesně to totiž udělal Donald Trump kryptoměnovým investorům.

Donald Trump po svém zvolení pronajal lidem bohatství. Zhruba na tři měsíce. Trh kryptoměn, který je přece jenom pořád ještě primárně doménou drobných investorů, během pouhého měsíce po amerických volbách zbytněl o více než bilion dolarů a průměrný kryptospekulant vydělal kolem padesáti procent.

Vesměs drobní investoři z globální ulice si tak přišli na bohatství odpovídající zhruba tříletému výstupu celé české ekonomiky. Působilo to skoro jako krásný vánoční dárek, když týden před Vánocemi vystoupala hodnota kryptoměnového trhu na all time record na prahu 3,8 bilionu dolarů. Svět se zdá malým hráčům vždycky růžový, když krypto makes great again.

Jako by v tom ale vězela symbolika celé Trumpovy administrativy, a to nenaplněných příslibů a poněkud nákladného snění. Momentálně je po bolestivé deziluzi kryptoměnový trh zhruba tam, kde byl po vyhlášení výsledku amerických voleb. Onen bilion dolarů si Trump zase „vzal“, a navíc mu ještě zbyly za nehty nějaké ty rodinné miliardy dolarů získané vydáním manželského krypta na pozadí jím vyvolaného kryptoboomu.

Z hlediska psychologie trhu jde o ten typ událostí, který v investorských tvářích zanechá čerstvou, hlubokou vrásku. Propad trhu od prosince byl totiž nejsilnějším otřesem krypta od podzimu 2021, kdy trh postupně přišel téměř o dvě třetiny své hodnoty. Opět jde o milník, kdy si investoři s méně ofenzivní DNA pokládají zásadní otázku: Má krypto budoucnost?

Co Trump alespoň zatím nedokázal, je, že nezbořil dlouhodobý trend. Všechen smích a slzy odehrávající se na kryptoměnovém trhu v posledních pěti letech se totiž odehrávají v rámci rostoucího trendu, byť divočejšího než leckterý guinejský kmen domorodců. Existuje ošklivé slůvko, které je v mantinelech kryptotrhu skoro zakázané používat. Jde samozřejmě o diverzifikaci. Na akciové burze, pokud zrovna z nebe nepadají trakaře, přece jen můžete poskládat portfolio z akcií či étéefek, jejichž výkonnost jde v případě těžkých chvilek proti sobě, a omezit tak ztráty ze sázky na jedinou kartu. Na kryptohřišti jde něco takového udělat nepoměrně obtížněji.

Většina mincí a tokenů totiž takřka slepě následuje bitcoin a nedovolí si, a ostatně pro to často není ani důvod, jít svou vlastní cestou. Naštěstí má toto pravidlo své výjimky. A to v podobě kryptoměn, které neexistují jen tak „zbůhdarma“, jako třeba bitcoin, ale mají své reálné využití. Které je činí svébytnými, pokud jde o vývoj jejich cen, a alespoň částečně nezávislými na samozvaných tvůrcích trhu s oranžovou pletí.

Vybrali jsme pětici významnějších kryptoměn, které nejen dokázaly přežít Trumpovu gymnastiku se světem, ale dokázaly v posledních měsících vydělat desítky až stovky procent. Vyhnuli jsme se „čučkám“ a stanovili si jako dolní mez tržní kapitalizace takových kryptoměn a tokenů zhruba hranici jedné miliardy dolarů.