Jaroslav Bukovský: Srpen patří sbírání kryptoměnové smetany | E15.cz

Investoři do kryptoměn už zase skáčou přes kaluže, chtělo by se říct tváří v tvář zhruba osmi stům miliardám dolarů, o které trh za pouhé tři týdny zhodnotil. Citlivější duše z kryptoměnových spekulantů mohli tento zásadní posun trhu zobchodovat přes obligátní bitcoin a přilepšit si o nějakých 45 procent. Proč ne, kdo to má. V průměru ovšem trh posílil o 70 procent, a je tedy jasné, že smetana se tentokrát sbírala jinde.