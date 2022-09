Bitcoin a kryptoměny zase brzy porostou? Prognózy přibývají | E15.cz

Není to tak dávno, co bitcoin stál přes 24 tisíc dolarů a drsná kryptozima se jevila na ústupu. Od té doby neuběhlo více než pět týdnů, kryptoměna klesla o dvacet procent, americký Fed opět razantně zvýšil úrokové sazby a najednou to na návrat euforie na trh virtuálních měn zase jen tak nevypadá. Na druhou stranu: jeden z předchozích kryptografů jasně varoval, že září není vůbec dobrý měsíc pro krypto. A ukazuje se, že na tom něco je. Pravidelní čtenáři by se teď ale měli dozvědět, kdy období kryptoměnové mizérie nejspíš skončí. Alespoň podle těch, kteří se tváří, že to vědí. Více v aktuálním kryptografu týdne.