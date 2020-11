Bitcoin | Jak kryptoměnu co nejvýhodněji prodat | E15.cz

Kryptoměnový býčí trh sotva začal, přesto by už ale držitelé bitcoinu a dalších virtuálních mincí měli myslet na to, kdy z rozjetého vlaku vyskočit. V opačném případě by si mohli vyčítat, že promeškali šanci k prodeji digitální měny a výběru zisků, varuje v poradně E15 Premium popularizátor bitcoinu Jakub Vejmola alias Kicom. A ve svém videu nastiňuje, jakou exitovou strategii by zvolil on.