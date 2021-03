Indie se chystá zakázat kryptoměny | E15.cz

Indie chystá zákon zakazující kryptoměny. Pokud by v zemi někdo obchodoval s kryptoměnami nebo takový digitální majetek vlastnil, dostal by podle zákona pokutu. Agentuře Reuters to řekl jeden z vyšších vládních úředníků obeznámených s plánem. Zákon by byl ranou pro miliony investorů, kteří mají o kryptoměny zájem a Indie by se stala první velkou zemí, kde bude držení kryptoměn nelegální. Indické ministerstvo financí se k tomu zatím nevyjádřilo.