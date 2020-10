Bitcoin sílí, větší transakční objem ale zpracuje Etherum | E15.cz

Slovník kryptopojmů Blockchain – veřejná účetní kniha, do které se zapisují údaje o pohybech virtuální měny. Je rozprostřena mezi velké množství navzájem nezávislých počítačů, které zároveň ověřují správnost údajů v ní obsažených. Není proto potřeba centrální autority, která by za data v blockchainu zodpovídala. Token – virtuální měna, která vznikla primárně jen pro potřeby jednoho konkrétního projektu. Funguje jako herní žeton. DeFi – zkratka označující decentralizované finance, tedy finanční služby, které využívají blockchain a tokeny. Díky své technologické podstatě nepotřebují klasickou centrální kontrolu v podobě banky či úřadu. Chytrý kontrakt – virtuální smlouva vepsaná do blockchainu, která se automaticky aktivuje po dosažení podmínek plnění. Příkladem je připsání úroků. Stablecoin – virtuální měna pevně svázaná s kurzem dolaru či jiné standardní měny. Jak název napovídá, hlavní výhodou je stabilita hodnoty těchto digitálních mincí. ICO – zkratka Initial Coin Offering popisuje pozapomenutý trend, kdy start-upy a jiné projekty nabízely veřejnosti ke koupi vlastní tokeny. Byl to další způsob, jak si podnikatelé mohli opatřit kapitál.