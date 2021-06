KRYPTO-GRAF TÝDNE: Bitcoin si maluje kříž smrti, ale může to být i symbol naděje | E15.cz

Zastánci technické analýzy upozorňují na signál, který by mohl předznamenat další propad.

Kurz nejrozšířenější kryptoměny spěje do fáze, kdy se jeho průměrná hodnota za posledních 50 dní dostane pod svůj 200denní průměr. Ačkoli to může znít jako nekonkrétní a nepříliš zajímavá technikálie, takový průsečík nese označení kříž smrti. Držitelé bitcoinu by si od něj nejspíš neměli slibovat nic moc dobrého. Současná situace na kryptotrhu je ovšem tak zamotaná, že i z kříže smrti se může stát urychlovač pozitivního vývoje.