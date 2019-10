Bitcoinoví spekulanti se mohou utěšovat vývojem zlata | E15.cz

Kryptoměnoví spekulanti a analytici poslední dny intenzivně řeší, jestli vlastně nově spuštěné obchodování s termínovanými kontrakty na cenu bitcoinu (futures) v režii provozovatele newyorské akciové burzy kryptoměně neuškodilo. Jde totiž o další případ, kdy vypuštění bitcoinových derivátů mezi vlky z Wall Street přineslo rozčarování a cenový pokles. Během chvíle bitcoin sletěl z deseti tisíc dolarů na osm, přičemž ze se svých strát dosud plně neotřepal.

Částečně se tak opakuje scénář ze závěru roku 2017, kdy obchodování s bitcoinovými deriváty umožnila největší derivátová burza světa CME. Pro připomínku: netrvalo to ani týden a místo 19 tisíc dolarů stál bitcoin ani ne 14 tisíc. Proč byla očekávání našponovaná tentokrát? Aktuální projekt Bakkt totiž počítal s tím, že k uzavření a vypořádání veškerých obchodů má docházet v bitcoinech, což mělo výrazně zvýšit poptávku největších investičních hráčů po virtuální měně.

Zatím však zůstává za očekáváním i sama poptávka po bitcoinových derivátech. V rámcu projektu Bakkt dosahuje týdenní objem obchodů hodnoty, která se na největších kryptoměnových burzách světa protočí za čtyři minuty. To nahrává tezi, že za poklesem kryptoměn stojí ani ne tak tlak velkých peněz na propad bitcoinu, ale spíše rozčarování z pomalého startu Bakktu. Jakkoliv futures představují nejen nástroj, jak dostat kryptoměnové obchody mezi tradiční investory, ale navíc jim umožňují sázet na pokles ceny kryptoměny.

Bez ohledu na interpretace přínosu Bakkt se ale naplňuje pesimistická teze už začátkem prosince 2017 zveřejněná na portále Medium.com.

Autor argumentuje mimo jino tím, že na zavedení futures v minulosti silně doplatilo zlato, se kterým kryptoměnoví nadšenci bitcoin rádi srovnávají. Spuštění termínovaných kontraktů na přelomu let 1974 a 1975 vedlo k výraznému propadu ceny drahého kovu, ze kterého se po několik následujících let nevzpamatoval. Naději však v tomto kontextu dává spekulantům skutečnost, že v osmdesátých letech už bylo zlato na násobcích hodnoty z let 1974.

A také fakt, že už příští rok dojde k výraznému omezení počtu nově generovaných bitcoinů. Nabídka nových mincí klesne na polovinu a investoři spoléhají, že cena kryptoměny poté půjde nahoru. Bitcoin by tak de facto kopíroval vývoj zlata v 80. letech. Přirovnání bitcoinu ke zlatu však dosud nabourává zásadní skutečnost, a sice volatilita hodnoty kryptoměn.

Vývoj ceny bitcoinu: