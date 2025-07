Investiční fond Vesa Equity Investment, za nímž stojí podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, prodal koncem června zhruba 1,63 milionu akcií amerického řetězce Foot Locker. Průměrná cena jedné akcie se pohybovala kolem 24,67 dolaru, celkový objem prodeje přesáhl 40 milionů dolarů. Po transakci fond vlastní 8,8 procenta společnosti, zatímco dříve držel více než deset procent. Web Seznam zprávy to zjistil z červencového hlášení pro amerického regulátora cenných papírů (SEC).

„Investice a divestice Vesy nekomentujeme nad rámec regulatorních pravidel,“ uvedl pro Seznam zprávy k prodejům Křetínského mluvčí Daniel Častvaj. Foot Locker je aktuálně v centru pozornosti kvůli plánované fúzi s americkým konkurentem Dick’s Sporting Goods. Ten v květnu na svém webu oznámil záměr firmu převzít za přibližně 2,4 miliardy dolarů, a to buď formou hotovostní platby 24 dolarů za akcii, nebo výměnou za vlastní akcie.

„Dlouhodobě obdivujeme kulturní význam a hodnotu značky, kterou Foot Locker a jeho tým Stripers vybudovali v komunitách, které obsluhují. Díky našim provozním zkušenostem vidíme jasnou cestu k dalšímu posílení růstu a pozice Foot Lockeru v oboru,“ komentoval převzetí výkonný předseda představenstva Dicks's Ed Stack.

Obuv pod tlakem cel

Podle webu The Washington Post přichází fúze v době, kdy se maloobchodníci po celých Spojených státech připravují na dopady cel na dovozové zboží, které zavedl prezident Donald Trump. A právě obuvnický průmysl může být jedním z nejvíce zasažených. Dicks’s by akvizicí získal silnější mezinárodní postavení, poprvé by totiž vstoupil i na trhy mimo USA.

K dokončení obchodu však zatím nedošlo – čeká se na souhlas regulačních úřadů a akcionářů, nicméně zpráva o možné akvizici vedla k výraznému růstu ceny akcií Foot Lockeru. Z květnové úrovně kolem 13 dolarů za akcii vystřelila jejich cena o více než 80 procent, blízko k nabídnuté částce. Od začátku roku akcie posílily přibližně o 14 procent.

Fond Vesa Equity do Foot Lockeru investoval už v roce 2020 a od té doby svůj podíl několikrát měnil. Aktuální prodej tak zapadá do dlouhodobé strategie výběru zisků, kterou Křetínský s Tkáčem uplatnili například u prodeje akcií amerického obchodního řetězce Macy’s, který vynesl v přepočtu kolem 850 milionů korun.

Společnost Foot Locker, která patří mezi největší světové prodejce sportovní obuvi a oblečení, vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 1,79 miliardy dolarů. To představuje meziroční pokles o 4,6 procenta. Kvůli odpisům značek a nehmotnému obchodnímu jmění skončila ve ztrátě 363 milionů dolarů, bez těchto položek by ale ztráta činila jen šest milionů.

Výsledky za druhý kvartál má firma oznámit v srpnu. Analytici očekávají stabilizaci – s mírným ziskem nebo malou ztrátou a tržbami kolem 1,9 miliardy dolarů. Budoucnost společnosti však zůstává nejistá kvůli stále nedokončené fúzi s Dick’s Sporting Goods.