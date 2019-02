Kryptoměnová zkouška ohněm | E15.cz

Bitcoin vznikl v reakci na poslední finanční krizi, jeho životaschopnost ale definitivně ukáže až ta následující. Kryptoměny by však mohly investory zajímat už nyní.

Spekulanty s vidinou rychlých zisků zanechala spíše než s bohatstvím s mizernou náladou poté, co kurz nejrozšířenějšího bitcoinu ztratil od rekordních maxim přes 80 procent hodnoty. Jiné virtuální měny jsou na tom ještě hůře. Na první pohled mohou po prasknutí cenové bubliny získat bitcoin a další kryptoměny z investičního hlediska na zajímavosti. A to zdaleka nejen kvůli své nynější relativně nízké ceně. Konkrétně bitcoin je totiž podle šéfa italské poradenské společnosti BlockchainLab Giacoma Zuccoa nejen technologický, ale i politický projekt se silným ideologickým pozadím. Autor knihy The Bitcoin Standard Saifedean Ammous dokonce tuto digitální valutu popisuje jako nejtvrdší měnu současnosti.

To však neznamená, že v době případného více či méně citelného ekonomického zpomalení přilákají virtuální měny automaticky pozornost investorů. V komunitě kryptoměnových investorů se mluví o dvou možných scénářích vývoje. Jeden předpokládá, že spekulanti v době ztráty výkonnosti svých aktiv přelijí alespoň část prostředků do rizikovějších sektorů, které dávají šanci na znatelné zhodnocení.

Výkyvy o stovky procent nejsou ve světě kryptoměn výjimkou a v porovnání s velikostí trhu s akciemi či zlatem dosahuje ten kryptoměnový stále jen zlomku. Celková hodnota všech bitcoinů v oběhu čítá jen necelých deset procent tržní hodnoty společnosti Apple.